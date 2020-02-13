Стало известно, сколько заработала уволенная из Кабмина министр Бабак

Экс-чиновница показала две декларации - ежегодную и на момент увольнения

Алена Бабак / Фото: Министерство развития общин и территорий

Министр общин и территорий Алена Бабак, которую 4 февраля уволила Верховная Рада, обнародовала декларацию о доходах за 2019 год. Электронная декларация размещена в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.

Деньги и акции

В документе указано, что за 2019 год Бабак получила 789 986 гривен дохода. Из этой суммы зарплата народного депутата составила 292,1 тыс. гривен. Еще 337,3 тыс. гривен составила зарплата министра развития общин и территорий.

Кроме того, 42,4 тыс. гривен получено от процентов по вкладу в государственном банке, 56,3 тыс. гривен – дивиденды от организации "Институт местного развития", 62 тыс. гривен – страховые выплаты. Также Бабак хранит 567,1 тыс. гривен, 22,1 тыс. евро и 451 доллар на счетах в государственном банке, 4283 доллара – в коммерческом, а также 34 тыс. евро и 52 тыс. долларов наличными.

На момент увольнения с должности Бабак задекларировала в отдельном документе 51,4 тыс. гривен доходов (за период с 1 января по 4 февраля). В частности, 47,9 тыс. гривен составила зарплата министра, а еще 3549 гривен – проценты от банковского вклада.

Согласно декларации, Бабак также владеет 11,25% общего капитала организации "Институт местного развития".

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В декларации указано, что Бабак владеет 50% трех квартир в Киеве площадью 48,8 кв. м, 56,8 кв. м и 188,1 кв. м.

Также на Бабак зарегистрированы три земельных участка в Киевской области по 2,5 тыс. кв. м каждый.

Авто и другое имущество

Бабак указала в декларации, что владеет автомобилями Volkswagen Touareg 2012 года выпуска и Mercedes-Benz ML350 2005 года выпуска, ее сын – грузовым автомобилем Renault Trafic 2010 года выпуска.

Также Бабак задекларировала часы из драгоценных металлов и с драгоценными камнями и серьги из драгоценных металлов с драгоценными камнями. Она указала, что драгоценности были приобретены до начала депутатской деятельности.

Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года. Крайний срок подачи деклараций – 30 апреля. При этом еще в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации об имущественном состоянии и доходах на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

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