Рада уволила министра Алену Бабак

Теперь депутаты возьмутся за назначение ее преемника

Алена Бабак / Фото: Министерство развития общин и территорий

Верховная Рада уволила Алену Бабак с должности министра развития громад и территорий Украины. За соответствующий проект постановления проголосовали 266 народных депутатов.

Отметим, что еще в середине января стало известно об отставке Алены Бабак – она сама написала заявление на имя главы правительства. Напомним, что она пришла в правительство в начале сентября с новым составом Кабмина, после чего изменилось и название ее ведомства – ранее это было Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

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"Для нас важно было в ходе этого переименования сместить акцент на развитие", – говорила чиновница.

Так, новым руководителем ведомства депутаты попытаются назначить Дениса Шмыгаля, которого президент Владимир Зеленский еще в начале сентября назначил руководителем Ивано-Франковской области.

Напомним, сегодня началась третья сессия Верховной Рады девятого созыва. Депутаты пришли в сессионный зал после зимних каникул и готовятся взяться за ряд важных законопроектов. Так, после увольнения Алены Бабак предстоит еще рассмотрение назначения Дениса Шмыгаля, а далее парламентарии возьмутся за сокращение численности состава парламента и расширение полномочий президента в части антикоррупционных органов и Госбюро расследований.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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