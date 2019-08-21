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Старт новой налоговой: Кабмин принял важное решение

21 августа, 14:33

Верланов заявил, что новое ведомство преодолело путь бюрократических процедур

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров Украины в среду, 21 августа, одобрил распоряжение, которым возложил полномочия и выполнения функции администрирования налогов с Государственной фискальной службы (ГФС) на новосозданную Государственную налоговую службу (ГНС).

Об этом написал глава нового ведомства Сергей Верланов на своей странице в Facebook.

Он добавил, что решение вступит в силу с момента опубликования.

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"Это стало возможным после того, как мы преодолели путь бюрократических процедур: зарегистрировали юридическое лицо, утвердили структуру, штатное расписание аппарата и смету ГНС, перевели из ГФС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов, как это требовалось в постановлении правительства от 6 марта", – сообщил Верланов.

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Новости "Сегодня" писали, что в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на два отдельных органа – таможенную и налоговую службы. По итогам конкурсов таможню возглавил Максим Нефедов, а налоговую – Сергей Верланов.

Ранее ГФС показала список самых крупных налогоплательщиков. Подробности – в нашем сюжете:

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Кабмин ГНС Верланов Государственная налоговая служба

Источник: Сегодня

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