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Украина сделала шаг к запуску новой Налоговой

27 июня, 09:59

В Минфине рассказали, что еще нужно сделать для полноценной работы ведомства

Фото: if.sfs.gov.ua
Фото: if.sfs.gov.ua.

Процесс подготовки Государственной налоговой службы (ГНС) к работе продолжается. В мае ГНС была зарегистрирована как юрлицо, а теперь официально созданы юрлица территориальных органов Налоговой службы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Очередной шаг к началу работы новой Налоговой сделан. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал постановление правительства о создании территориальных органов ГНС как юридических лиц публичного права. <...> Теперь для полноценного запуска новой Налоговой службы осталось сделать лишь один шаг – принять распоряжение Кабмина о возложении обязанностей от Государственной фискальной службы (ГФС) на Налоговую",  – говорится в сообщении.

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В ведомстве объяснили, что также понадобится реорганизация некоторых органов ГФС путем их присоединения к соответствующим органам ГНС.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

23 апреля Министерство финансов сообщило, что Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС. 8 мая Кабинет министров назначил его главой ведомства и уволил с должности заместителя министра финансов. По словам Верланова, новая служба заработает "потенциально 1 июля".

Как сообщалось, ранее Государственная фискальная служба показала список самых крупных налогоплательщиков. Подробности – в сюжете новостей "Сегодня":


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Тег налоговая, ГНС, Гройсман, Владимир Гройсман, фискальная служба, ГФС, Государственная налоговая служба

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