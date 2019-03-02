Стартовало повышение доплат военным на передовой: Полторак подписал приказ
Денежное обеспечение увеличится уже с 1 апреля, а сумма будет зависеть от линии столкновения
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военных, которые находятся в зоне проведения операции объединенных сил (ООС).
"По решению президента Украины Петра Порошенко только что подписал приказ о повышении доплат к денежному обеспечению военнослужащим вооруженных сил Украины, которые находятся в районе ООС. Выплаты будут происходить с 1 апреля 2019 года", – написал Полторак на своей странице в Facebook.
Он уточнил, что военнослужащие на первой линии столкновения будут получать доплату 2000 гривен, общая сумма денежного обеспечения составит 12 тыс. гривен. Для военных на второй линии столкновения доплата составит 1000 гривен, а общая сумма – 5500 гривен.
Будет повышено денежное обеспечение и военнослужащим Военно-морских сил, которые выполняют боевые задачи и находятся в акватории Азовского моря: они получат доплату 5500 грн, а при выходе на боевые дежурства – 12 тыс. грн.
Ранее Порошенко сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой. Об этом президент заявил во время пребывания на опорном пункте украинских десантников в районе проведения ООС.
Напомним, с 1 января украинским военным существенно подняли зарплату:
Кроме того, военные пенсионеры (около 500 тыс. человек) получили повышение пенсий в среднем на 750 грн (+25%). Средняя пенсия военных выросла до 3750 гривен.
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