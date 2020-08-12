Стоит ли Беларуси бояться западных санкций: эксперты объяснили

Состоявшиеся выборы в Беларуси вызвали беспокойство в Европейском Союзе и США. Европейцы не оценили действия власти против активистов и могут провести саммит относительно событий в стране. А в США заявили, что выборы были несвободными и несправедливыми.

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Такие заявления зачастую чреваты введением санкций. Однако, по мнению опрошенных сайтом "Сегодня" экспертов, экономика Беларуси не настолько ориентирована на Европу и Америку, чтобы она могла пострадать от "наказания" с их стороны.

"Если Евросоюз введет санкции, это мало повлияет на экономику Беларуси. Она очень сильно зависит от России, а не от Евросоюза. Больше всего инвестиций в Беларусь идет из России и Китая. Китай, как я понимаю, сейчас держит нейтралитет. Евросоюз уже давно ввел санкции против Беларуси, но я бы не сказал, что это как-то радикально отразилось на ней", – объяснил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Экономический эксперт Алексей Кущ вообще сомневается, что реакция со стороны ЕС может быть серьезной.

"ЕС, конечно, может возмутиться недемократичностью выборов и угрожать Беларуси санкциями. Но существует несколько факторов, которые не позволят Европе реализовать угрозы в полной мере. Во-первых, в Беларуси практически все выборы были такими же, как эти. Во-вторых, Европа уже научена горьким опытом Украины 2014-2015 годов и прекрасно понимает, что давить на диктатора можно только в том случае, когда существует сформированная оппозиция, альтернативный политический каркас, который может сразу переложить на свои плечи груз государственности. Сейчас примерно так, например, происходит в Венесуэле, где появился сильный оппозиционный лидер. И Европа во многих случаях признает его легитимным лидером страны. Но в Беларуси такого альтернативного каркаса нет. Тихановская уехала в Литву. Если уйдет Лукашенко, что будет? Повторение сценария Украины 2014-15 годов? С войной, беженцами и т. д.? Зачем это Европе? И в-третьих, в самой Европе и в США сейчас кризис модели финансового капитализма. Они переходят в формат посткапитализма, и у них у самих есть огромное количество социальных проблем. Мы уже видели протесты в США, во Франции. То есть Европа сегодня сама может столкнуться в угрозой массовых уличных беспорядков в любой момент. И им может понадобиться достаточно жестко применять силу. Поэтому я думаю, что позиция Европы сейчас наименее слабая по сравнению с тем давлением, которое она оказывала на Лукашенко раньше. То есть, вроде бы, сейчас произошел наиболее жесткий сценарий выборов в Беларуси. Разгон митингующих, есть раненые и погибшие. Но реакция Европы сейчас будет намного слабее, чем она была на предыдущие выборы", – резюмирует Алексей Кущ.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины".

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Напомним, в Беларуси проходят акции протеста противников Александра Лукашенко, выступающих против 26-летнего правления президента республики. Власти пытаются подавить протесты силами милиции и военного спецназа, применяются водометы, резиновые дубинки, травматическое оружие и светошумовые гранаты. Уже были задержаны пять тысяч человек, более 200 – получили травмы, ранения и увечья, есть погибшие.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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