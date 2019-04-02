Стокгольмский арбитраж вновь займется спором "Нафтогаза" и "Газпрома": названы сроки

Взаимные иски сторон касаются транзита газа через Украину

Фото: naftogaz.com.

Стокгольмский арбитраж вновь займется спором "Нафтогаза" и "Газпрома": названы сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg 2019-04-02T09:20:36+03:00 Экономика Взаимные иски сторон касаются транзита газа через Украину

Стокгольмский арбитраж проведет слушания по взаимным искам украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома" в апреле - мае 2021 года. Об этом со ссылкой на годовую отчетность "Газпрома" сообщили российские СМИ.

Речь идет о двух исках: "Газпром" просит суд изменить или расторгнуть контракт на транзит газа через Украину, а "Нафтогаз" требует взыскать с российской компании 11,58 млрд долларов.

По украинскому иску в январе-2019в Стокгольме прошло первое заседание арбитража. "Нафтогаз" требует пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". Речь идет о стоимость транзита в 2018-2019 годах, то есть под самое завершение срока действия контракта.

Как известно, нынешний договор о транзите газа между РФ и Украиной истекает в конце 2019 года. То есть "Газпром" не успевает расторгнуть контракт через суд до этого момента.

Напомним, также в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" о контракте на поставки газа. Суд присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ. Отказавшись выполнять решение арбитров, российская компания инициировала обжалование в апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

11 февраля 2019 года Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ". Его комментарий, а также заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о ситуации вокруг транзита газа смотрите в сюжете "Сегодня":

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