Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Стокгольмский арбитраж вновь займется спором "Нафтогаза" и "Газпрома": названы сроки

Сегодня, 09:20

Взаимные иски сторон касаются транзита газа через Украину

Фото: naftogaz.com
Фото: naftogaz.com.
Стокгольмский арбитраж вновь займется спором "Нафтогаза" и "Газпрома": названы сроки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg Экономика Взаимные иски сторон касаются транзита газа через Украину

Стокгольмский арбитраж проведет слушания по взаимным искам украинского "Нафтогаза" и российского "Газпрома" в апреле - мае 2021 года. Об этом со ссылкой на годовую отчетность "Газпрома" сообщили российские СМИ.

Речь идет о двух исках: "Газпром" просит суд изменить или расторгнуть контракт на транзит газа через Украину, а "Нафтогаз" требует взыскать с российской компании 11,58 млрд долларов.

По украинскому иску в январе-2019в Стокгольме прошло первое заседание арбитража. "Нафтогаз" требует пересмотреть тариф на транзит по контракту с "Газпромом". Речь идет о стоимость транзита в 2018-2019 годах, то есть под самое завершение срока действия контракта.

Как известно, нынешний договор о транзите газа между РФ и Украиной истекает в конце 2019 года. То есть "Газпром" не успевает расторгнуть контракт через суд до этого момента.

Напомним, также в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу "Нафтогаза" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом" о контракте на поставки газа. Суд присудил компенсацию в размере 4,63 млрд долларов. Из этой суммы 2,1 млрд долларов были зачтены арбитрами в качестве оплаты за полученный "Нафтогазом" в 2014–2015 годах, но неоплаченный из-за отсутствия согласованной цены газ. Отказавшись выполнять решение арбитров, российская компания инициировала обжалование в апелляционном суде округа Свеа (Швеция). Слушания по существу и решение апелляционного суда ожидаются в 2020 году.

11 февраля 2019 года Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ". Его комментарий, а также заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о ситуации вокруг транзита газа смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, Газпром, Нафтогаз, транзит, арбитраж, транзит газа, Стокгольмский арбитраж

Вы сейчас просматриваете новость " Стокгольмский арбитраж вновь займется спором "Нафтогаза" и "Газпрома": названы сроки". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия, Украина и ЕС обсудят транзит газа: появились детали

Вчера, 15:06

В Еврокомиссии считают, что новые переговоры состоятся уже в следующем месяце

Покупка газа и закачка в ПХГ: у кого Украина возьмет деньги

29 марта, 19:04

О планах "Нафтогаза" сообщил Коболев

Коболев: "Северный поток – 2" не запустят до 2020 года

29 марта, 17:26

Глава "Нафтогаза" считает, что в таком случае у "Газпрома" два варианта

Коболев раскрыл "план Б" на случай прекращения транзита газа

29 марта, 16:47

"Нафтогаз" разрабатывает меры по сохранению энергобезопасности страны

Транзит газа через Украину: Германия сделала заявление

27 марта, 16:41

В правительстве ФРГ назвали "Северный поток – 2" бизнес-проектом с "политическим измерением"

Транзит российского газа через Украину: озвучен "стратегический интерес" Словакии

27 марта, 15:21

Лукаш Паризек надеется, что Украина и Россия договорятся по транзиту

5 женщин-разлучниц, которых и близко нельзя подпускать к мужьям

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина

4 знака Зодиака, для которых 2019 будет сложным

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

Участник АТО из Одессы пригрозил кандидату в президенты судом

Казарин рассказал, что ждет Украину в 2019 году
Загрузка...

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

31 марта, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

5 волшебных фраз, которые следует говорить ребенку каждый день

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Упала в обморок, услышав приговор: как наказали экс-полицейскую