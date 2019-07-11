Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников

Решение касается семи представителей бывшей украинской власти

Фото: AFP / Kirill KUDRYAVTSEV.

Суд Европейского Союза (ЕС) отменил санкции Евросоюза в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и шести членов его команды о замораживании их средств. Об этом говорится в решении суда, которое обнародовано его пресс-службой 11 июля.

Кроме экс-президента, решение суда касается его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александр Клименко, экс-премьер-министра Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, а также бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева.

"В ответ на кризис в Украине, начавшийся в феврале 2014 года, Совет Европейского Союза 5 марта 2014 года решил заморозить средства и экономические ресурсы, в частности, лиц, которые были признаны ответственными за незаконное присвоение государственных средств", – говорится в сообщении.

Решение о замораживании средств против этих лиц неоднократно продлевалось на год и было обжаловано.

Согласно сегодняшнему решению, суд ЕС "поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов".

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