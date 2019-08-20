Сегодня суд не нашел оснований, чтобы взять под стражу пятого подозреваемого по так называемому делу "Роттердам+". Речь идет о Дмитрие Вовке -бывшем главе Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Аргументы и доказательства антикоррупционного бюро суд признал неубедительными. Эксперты уверены: дело о якобы незаконной формуле цены на уголь сфабриковано и рассыплется в суде.

Избирать меру пресечения Дмитрию Вовку Соломенский райсуд Киева взялся во вторник.

Экс-главу Нацкомиссии обвиняет НАБУ. Он является подозреваемым по так называемому делу "Роттердам+". НАБУ утверждает, что Дмитрий Вовк якобы был причастен к возможному нанесению ущерба потребителям электроэнергии. В антикоррупционном бюро говорят, что доверились эксперту, которому поручили изучать образование закупочных цен на уголь, использующийся на украинских ТЭС.

"Это слова эксперта, который сделал свой вывод на основании постановления на назначение экспертизы детективом. Детектив некомпетентен делать такие выводы", – говорит директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

Анонсируя задержание Дмитрия Вовка, Артем Сытник признал: зацепок имеют немного. И те, к слову, нашли только в последний момент. А искали аж с 2017 года.

"Сама формула она сложная. Очень много составляющих в этой формуле. Конечно, не все составляющие в ней являются необоснованными", – говорит директор НАБУ Артем Сытник.

В результате прокурор не смог убедить суд в обоснованности подозрений. Сегодня суд отказал в аресте Дмитрия Вовка за недостаточностью улик.

"У стороны защиты есть экспертиза, сделанная Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз о том, что формула верна, законная и все составляющие формулы были учтены правильно и законно. Это свидетельствует о том, что у стороны обвинения недостаточно доказательств для того, чтобы доказать вину моего подзащитного и других фигурантов этого дела", – заявила адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец.

Эксперт энергорынка Юрий Корольчук говорит: "Роттердам+" – это не формула, а методика, которая спасла отечественную энергосистему от уничтожения. Катастрофа могла произойти после потери угольных шахт на востоке страны. Без рыночной цены на уголь работа и на остальных рудниках остановилась бы. Такого мнения придерживаются и отечественные, и иностранные эксперты.

Но в НАБУ этого во внимание не приняли. А также то, что "Роттердам+" стал опорой в первую очередь для государственных шахт.

"Они не привлекли те исследовательские материалы, которые проводили различные международные организации, которые уже давно работают на рынке угля. Это касалось всего рынка теплогенерации, где работают как государственные, так и частные компании", – говорит эксперт энергорынка Юрий Корольчук.

Выдвинутые обвинения по так называемому делу "Роттердам+" эксперт считает неубедительными.

"Расследовали они его очень долго, почти три года и результатов не было. И как только фактически поменялась политическая конъюнктура, поменялась власть, неожиданно и была сформирована только претензия к этим людям, и она не была четко понятна. Так как на рынке работает много компаний. Поэтому этот момент, безусловно, указывает на определенную политизацию этого решения", – считает эксперт энергорынка Юрий Корольчук.

Перспективы по делу "Роттердам+" не видит и Геннадий Москаль. Бывший правоохранитель и экс-заместитель председателя СБУ проанализировал доводы следствия и уверяет: они несодержательны. К тому же, Украина все еще рискует получить дефицит угля.

"Это дело в любом суде рассыплется, если оно когда-то дойдет до суда. Я не вижу перспектив абсолютно никаких. Угольный дефицит может быть. Дефицит угля приведет к чему? К массовым отключениям и веерным отключениям электроэнергии", – говорит экс-заместитель председателя СБУ, бывший председатель Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

Завтра в Соломенском суде будут избирать меру пресечения шестом подозреваемому. Прокуратура просить содержание под стражей без права внесения залога. Эксперты уверены, что и в этом случае каких-либо обоснованных претензий у стороны обвинения не будет представлено.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Действовала с 1 мая 2016. Отменена с 1 июля этого года. После чего руководители НАБУ и САП заявили, что формула нанесла ущерб государству.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама