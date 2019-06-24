Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,27
29,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Суд разблокировал конкурс на главу Таможенной службы

24 июня, 14:40

Жалобу правительства удовлетворил Шестой апелляционный админсуд

Фото: Pixabay

Шестой апелляционный административный суд сегодня, 24 июня, удовлетворил жалобу Кабинета министров и постановил возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы (ГТС). Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

"Преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг – НАГС (Национальное агентство по вопросам государственной службы. – Ред.) должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры", – сказано в сообщении.

В Минфине напомнили, что в заключительный этап конкурса на должность главы ГТС прошли три кандидата:

  • проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;
  • первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;
  • руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

"По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя ГТС", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

Конкурс на руководителей указанных служб был объявлен 20 марта. Руководителем ГНС стал Сергей Верланов, а конкурс на главу ГТС был приостановлен 23 апреля.

Мы сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов, не указав их в декларации.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег таможня, ГФС, Государственная таможенная служба

Вы сейчас просматриваете новость " Суд разблокировал конкурс на главу Таможенной службы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине стартует спецоперация "Бастион" по борьбе с теневой экономикой

3 июня, 06:06

О запуске спецопераций заявили в Государственной фискальной службе

В Минфине прокомментировали блокирование конкурса на главу Таможенной службы

30 мая, 20:17

Маркарова рассчитывает на справедливое решение апелляционного суда

Луценко назвал крупнейшие источники коррупции в Украине: видео

25 мая, 12:03

Глава ГПУ сравнил Украину с большим кораблем, у которого множество дыр

В суд поступил еще один иск из-за конкурса на главу Таможенной службы

22 мая, 17:20

Кто выступает истцом, не указывается

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Медики назвали кашу, которая лечит почти от всех болезней

Вы такое пробовали? Канделаки взбесила народ дорогущей диетой

Зеленский нашел замену Климкину

Украинские школьники смешно перепели хит KAZKA «Плакала»

Ребров: Я возмущен решением Петряка

У Зеленского рассматривают восстановление отношений с Газпромом

Украина Андрея Шевченко лидирует в отборе Евро-2020

4 способа, чтобы навсегда забыть о шумных соседях

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Этот автомобиль — лучший атрибут холостяка

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Сегодня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Сегодня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

Вчера, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Где-то жара, а где-то дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю

22 июня, 07:37

В понедельник, 24 июня дождей и небольшой прохлады стоит ждать только в западных областях

Фельдман обвинил "Национальный корпус" в вымогательстве $1 млн

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

"Грозит каждому": Супрун рассказала, как уберечься от инсульта
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь