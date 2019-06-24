Суд разблокировал конкурс на главу Таможенной службы

Жалобу правительства удовлетворил Шестой апелляционный админсуд

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Шестой апелляционный административный суд сегодня, 24 июня, удовлетворил жалобу Кабинета министров и постановил возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы (ГТС). Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов.

"Преграды для продолжения отбора кандидата на должность главы Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг – НАГС (Национальное агентство по вопросам государственной службы. – Ред.) должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры", – сказано в сообщении.

В Минфине напомнили, что в заключительный этап конкурса на должность главы ГТС прошли три кандидата:

проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш;

первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов;

руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец.

"По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя ГТС", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы (ГТС и ГНС), а 6 марта 2019 года – утвердил соответствующие положения.

Конкурс на руководителей указанных служб был объявлен 20 марта. Руководителем ГНС стал Сергей Верланов, а конкурс на главу ГТС был приостановлен 23 апреля.

Мы сообщали, что работники Львовской таможни пресекли незаконное перемещение валюты через границу – гражданин Украины пытался провезти 35 тыс. долларов, не указав их в декларации.

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