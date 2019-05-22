В суд поступил еще один иск из-за конкурса на главу Таможенной службы
Кто выступает истцом, не указывается
В Окружной административный суд Киева поступил еще один иск по обжалованию объявления конкурса на должность главы Государственной таможенной службы, информирует пресс-служба суда.
"Истец просит признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, которые заключались в нарушении сроков начала проведения конкурса на занятие вакантной должности главы Таможни", – сказано в сообщении.
Ответчиками по делу выступают указанная комиссия и Кабмин. При этом истец в сообщении не указан.
Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих ведомств. Главой Налоговой стал Сергей Верланов, а конкурсный отбор на главу Таможни был приостановлен судом по иску народного депутата Андрея Антонищака.
Кроме того, в мае в Украине приостановили процедуру регистрации новой Налоговой службы юридическим лицом. Сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, кто вставляет палки в колеса реформе.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В суд поступил еще один иск из-за конкурса на главу Таможенной службы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ГФС перевели в статус прекращения
Ведомство будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы