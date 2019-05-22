В суд поступил еще один иск из-за конкурса на главу Таможенной службы

Кто выступает истцом, не указывается

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В Окружной административный суд Киева поступил еще один иск по обжалованию объявления конкурса на должность главы Государственной таможенной службы, информирует пресс-служба суда.

"Истец просит признать противоправными действия Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы, которые заключались в нарушении сроков начала проведения конкурса на занятие вакантной должности главы Таможни", – сказано в сообщении.

Ответчиками по делу выступают указанная комиссия и Кабмин. При этом истец в сообщении не указан.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих ведомств. Главой Налоговой стал Сергей Верланов, а конкурсный отбор на главу Таможни был приостановлен судом по иску народного депутата Андрея Антонищака.

Кроме того, в мае в Украине приостановили процедуру регистрации новой Налоговой службы юридическим лицом. Сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, кто вставляет палки в колеса реформе.

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