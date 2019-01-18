Суд в Швейцарии снял арест с активов "Газпрома"

"Нафтогаз" продолжит поиски активов "Газпрома" в Швейцарии для взыскания $2,6 млрд по решению арбитража

Фото: Getty Images

Суд в Швейцарии снял арест с активов "Газпрома" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/101/fd5/5c4101fd55e99.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/101/fd5/5c4101fd55e99.jpg 2019-01-18T00:33:00+02:00 Экономика "Нафтогаз" продолжит поиски активов "Газпрома" в Швейцарии для взыскания $2,6 млрд по решению арбитража

Суд кантона Цуг 16 января отменил свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.

Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

Как говорится в сообщении российской компании, "Газпром" в дальнейшем будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет.

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"То есть, этих активов "Газпрома", по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере, их пока не удалось найти. Поэтому свое решение о заморозке активов "Газпрома", поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд в Швейцарии отменил", – сказал он.

Витренко напомнил, что относительно случайно "Нафтогаз" ранее нашел часть этих акций в Великобритании, и дочерняя компания "Газпрома" вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать до дальнейшего решения суда.

"После этих происшествий с акциями "Северного потока", выпущенных в документальной форме, которые не понятно где находятся и кому принадлежат, можно поверить в теории, что их раздали "друзьям Путина", в частности в Европе, и поэтому отдельные политики в Европе так отчаянно защищают "Северный поток-2", – отметил исполнительный директор.

"Теперь о хорошем. Своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии, нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", – подытожил он.

Напомним, в конце февраля-2018 завершился спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Суд обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

После этого в "Газпроме" заявили, что приступают к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считают их невыгодными. Чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, потребуется судебное вмешательство. В то же время, в России отметили, что согласны сохранить транзит газа через Украину, "если "Нафтогаз" предложит выгодные условия". Такое условие выдвинула РФ Германия, согласившись на строительство "Северного потока – 2" в своей экономической зоне.

При этом "Газпром" зарезервировал в отчетности всю сумму долга Украине вопреки собственным заявлениям о том, что штраф выплачен не будет.

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