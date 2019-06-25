Свиной шашлык стал доступнее: эксперт проанализировал цены

Доходы украинцев выросли сильнее, чем подорожали ингредиенты блюда для пикника

Фото: Pixabay

Пока погода вносит коррективы в цены на продукты, свиной шашлык, несмотря на подорожание, стал для украинцев доступнее. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Шашлык из свинины подорожал за последний год на 9%, с 247,5 до 270 гривен. Если в прошлом году порция на одного человека обходилась в 41,2 гривни, то в мае 2019 года – в 45 гривен. Инфляция за 12 месяцев составила 9,7%, минимальная зарплата выросла на 12%, средняя, по данным Госстата, – на 12%, а гривня упала по отношению к доллару лишь на 3%. По всем признакам шашлык стал ближе к каждому из нас", – написал Дорошенко.

Он объяснил, что для расчетов аналитики взяли самый простой рецепт, чтобы накормить компанию из шести человек: два килограмма свинины, 500 грамм лука и 140 грамм маринада к шашлыку, а также черный перец и соль – по вкусу.

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Так, в мае прошлого года два килограмма свинины по данным статистики стоили 230 гривен, а 2019 года – 239. То есть за год свинина подорожала всего на 4%. В 2018 году 500 грамм лука обходилось в 3,3 гривни, а в этом году – 14,3. Цена подскочила более чем в четыре раза, но это не слишком сильно отразилось на общей стоимости блюда. Маринад к шашлыку в 2018 году обходился в 14,2 гривни, а в 2019 году – 16,7 гривни, то есть подорожал на 18%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выясняли, что происходит с ценами на ягоды в Украине и когда они упадут.

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