Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

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Июнь в 2019-м году выдался необычайно жарким. Температура установила уже несколько рекордов. Так, ночи на 11 и 12 июня оказались самыми теплыми за всю историю наблюдения за погодой, с 1881 года (+20,2 и +20,3 градуса соответственно). Ночь на 14 июня в Киеве также побила рекорд 1927 года (+20,1). И в ближайшие дни спадания жары пока не прогнозируют. Как отразится такая погода на урожае и ценах? И как вообще могут измениться цены на продукты в ближайшие недели? Сайт "Сегодня" разбирался с этим при помощи графиков и экспертов.

Борщевой набор – дороже некуда, но…

Понимая движение цен на продукты питания на оптовых рынках, можно понять, как будут изменяться и розничные цены в ближайшее время. Поэтому мы решили изучить оптовые цены на крупном львовском рынке "Шувар".

Несмотря на то, что в прошлом году был плохой урожай картошки, старый картофель еще есть на оптовых рынках. Правда, цены на него держатся в районе 10 грн/кг (с некоторой тенденцией к снижению) – это вдвое больше, чем год назад. И снизиться они уже вряд ли успеют.

Практически столько же стоит и молодой картофель из Украины (в среднем 9 грн). Но его запасов на рынке пока мало. А вот импортный, из Азербайджана и Франции, продается в среднем по 14 грн. Как скоро и как сильно будут снижаться цены на картофель нового урожая – будет зависеть от размера урожая. Однако эксперты говорят, что в этом году цены на молодой картофель и так рекордно низкие за последних несколько лет.

Запасы старой свеклы украинского производства, похоже, подошли к концу. Так что цены на нее тоже вряд ли будут опускаться. Сейчас на оптовых рынках она продается по 7,5 грн, а судя по тенденциям прошлого года, скоро может даже начать дрожать. Это не удивительно, ведь цена на аналогичный импортный продукт сейчас держится на уровне 14,5 грн/кг.

Молодая отечественная свекла с начала июня подешевела в закупке с 20 до 14 грн и уже несколько дней держится на таком уровне. Затем, по мере увеличения предложения, возможно, начнет дешеветь.

Белокачанная капуста из Украины уже начала дешеветь и сейчас продается на оптовых рынках дешевле, чем в прошлом году (в среднем по 4,2 грн/кг по сравнению с 6,5 грн в 2018-м). Появилась на рынках уже и отечественная цветная капуста. Но она до сих пор не сложила себе цену, поэтому пока наблюдаются скачки от 9 до 23 грн/кг.

Старая морковь стабильно держится на уровне 10-14 грн/кг – как импортная, так и отечественная. Но в прошлом году в это время она уже начала дорожать, достигнув к концу месяца отметки в 33 грн/кг. Оптовые цены на молодую морковь выше, порядка 17-18 грн. В прошлом году они превышали в это время 25 грн с тенденцией к росту. Так что рассчитывать на подешевление моркови в ближайшее время (по крайней мере старой), похоже, не стоит.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверяет, что в ближайшее время цены на овощи нового урожая, входящие в борщевой набор, подешевеют.

"У нас уже с мая цена начала падать и продолжает опускаться. Сейчас цены космические, намного выше, чем в соседних странах, поэтому мы даже завозим дешевую продукцию из-за рубежа. Так что в ближайшее время должно произойти удешевление", – говорит эксперт.

Впрочем, установившаяся в Украине жара, по мнению эксперта, может повлиять на урожай.

А вот руководитель информационно-аналитического отдела "Инфо-Шувар" Татьяна Гетьман рассказывает, что на цены нового урожая влияет не столько жара, сколько идущие в южных областях дожди.

"Дожди мешают собирать урожай, невозможно нормально проводить процесс сбора урожая. Поэтому, например, картошка и лук, которые идут из южных регионов, сегодня вдвое дороже, чем год назад. Как только погода стабилизируется, я думаю, мы увидим снижение цены. Но мы не можем прогнозировать, когда это произойдет", – говорит Татьяна Гетьман.

Почему такие дорогие огурцы?

Что касается овощей нового урожая, огурцы в этом году значительно дороже, чем в прошлом. Обычные украинские огурцы в закупке сейчас стоят 10 грн, и такая цена стабильно держится уже вторую неделю. Небольшие огурцы, корнишоны, продаются вдвое дороже – по 20 грн в закупке – и продолжают дорожать. Для сравнения, в прошлом году купные огурцы в это время продавались на оптовых рынках в среднем по 2 грн/кг, а огурцы-корнишоны стоили 6,5 грн/кг. Импортные огурцы на рынке сейчас не представлены.

В этом году, пожалуй, впервые за многие годы цены на ранние помидоры и огурцы примерно одинаковые или по крайней мере сопоставимые. Обычные помидоры в опте стоят, в зависимости от сорта, 20-30 грн, огурцы – 15-25. Даже обычно дорогие салатные помидоры в этом году изначально продавались дешевле, чем в прошлом, а сейчас их цены – примерно на уровне прошлого года: 25-29 грн/кг на оптовых рынках.

Начали дешеветь кабачки, хотя до сих пор они вдвое выше, чем год назад (10 грн/кг).

Объясняя необычайно высокие цены на традиционно дешевые огурцы, Алексей Дорошенко говорит, что во всем виновата жара.

"В апреле цена на первые огурцы была даже дешевле, чем год назад. Но в последнее время пришла жара, и огурцы нужно интенсивно поливать, или вес их будет меньше, ведь огурцы большей частью состоят из воды. А с поливом, с водой и ее доступностью у нас проблема, особенно на юге Украины. Так что на ценах могла отразиться такая аномальная жара, которая побила уже все мыслимые рекорды", – объясняет Алексей Дорошенко.

Когда пора закрывать клубничное варенье

Температура июня повлияла также на цены, да и на урожай фруктов и ягод. Клубника в этом году появилась на прилавках на неделю раньше, чем в прошлом году, и сегодня стоит уже дешевле (в среднем 28,5 грн/кг по сравнению с 34 грн в 2018-м).

Благодаря селекции и экспорту клубника сегодня поспевает не только в июне, ее можно купить вплоть до сентября. Но все-таки самые низкие цены на эту ягоду бывают именно в середине июня. Когда же в этом году будет достигнуто "дно"?

"Сейчас началась жара, поэтому в последние дни цены на клубнику даже выросли. Плюс Закарпатье заливало водой, и сейчас из тех регионов к нам не идет ни клубника, ни черешня. Это тоже сказалось на предложении и повлияло на цену. Поэтому как раз сейчас, по нашим прогнозам, будет самая низкая цена на клубнику. Есть уже в розничной торговле и по 15 грн, хотя не очень хорошего качества. А так – 25-35 грн, что, в принципе, сопоставимо с ценами прошлого года. Хотя, если погода не повлияет на урожай, цена может еще немного снизиться", – говорит Алексей Дорошенко.

Также излишне теплая и сухая погода может повлиять на цену ягод и косточковых. Хотя сейчас цены на косточковые держатся на уровне прошлогодних.

Татьяна Гетьман также говорит, что нынешние цены на клубнику можно считать минимальными в этом году.

"Цены, конечно, выше, чем год назад. Потому что погодные условия в этом сезоне не благоприятствовали хорошему урожаю. Транспортировать сегодня ягоду из южных регионов сложно, потому что там шли дожди, и она наполнена водой. В западных регионах были тоже не лучшие погодные условия. Сейчас производители из этих регионов тоже вступают в игру, но там урожай тоже меньше, чем год назад. В прошлом году вообще был рекордный урожай", – говорит Татьяна Гетьман.

Она напоминает, что в минувшем году минимального показателя цены на клубнику достигли еще в начале июня, и такими держались весь пик сезона. На оптовых рынках было 12-20 грн/кг. Сегодня – 25-30 грн, в зависимости от качества ягоды.

С черешней, по словам Татьяны Гетьман, ситуация еще сложнее.

"В этом году предложение черешни в 3-4 раза меньше, чем год назад. Это тоже из-за весенних дождей и проблем с опылением. Соответственно, цены значительно выше. Сегодня средняя цена на украинскую черешню – 40 грн/кг, год назад – было 20-25 грн", – рассказывает эксперт.

В целом подорожание продуктов минимальное

Как меняются цены на продукты питания перерабатывающей промышленности, мы решили посмотреть по "Инфляционному барометру", который анализирует оперативную информацию из крупных торговых сетей.

Оказалось, что из 23 видов продуктов, которые анализируются, в мае наблюдалось падение цены на 10: на овощи борщевого набора, кроме картошки, черный и белый молоко и яйца, растительное масло и свинину. Еще на один вид продукта – курятину – цена не менялась. На большинство остальных продуктов цены выросли в мае менее чем на 5%, сильнее подорожали гречка и рис (5,2%), а лидером стала картошка – сразу +63%.

В целом, по данным Укрстата, продукты питания в мае подорожали всего на 1%. Потребительская инфляция (в этот показатель также входят непродовольственные товары, а также услуги) в мае составила 0,7%.

В первой половине июня снижение цен наблюдается только на 8 видов товаров, которые анализирует "Барометр инфляции". Из вышеперечисленных начали дорожать свекла, молоко, белый хлеб и постное масло. Прекратилось падение цен на свинину и лук. Зато несколько снизились цены на курятину, творог и сметану. Больше, чем на 5%, поднялись цены только на свеклу (+8,5%).

Напомним, недавно новости "Сегодня" расспросили экспертов о том, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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