Связь для избирательных участков и поддержка базы данных: как "Укртелеком" отработал на выборах

Потребность в стационарной телефонной связи органов власти – гарантия того, что проводные телефоны нескоро исчезнут

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Многие наблюдатели отмечали, что на прошедших в Украине выборах президента подсчет голосов проводился необычайно быстро. Немалая заслуга в этом – и тех, кто обеспечивал связь между участниками избирательного процесса.

Инфраструктурный сервис выборов традиционно обеспечивала компания "Укртелеком": связь между участками и избирательной комиссией, поддержка базы данных реестра избирателей и т.д.

"Мы создали на период проведения выборов 200 каналов, которые связывали Центральную избирательную комиссию со 199 окружными избирательными комиссиями. Кроме того, мы поддерживали распределенную базу данных реестра избирателей – это тоже наш продукт и наш сервис. И в период выборов, и не только. А кроме того, обеспечили участковые избирательные комиссии более чем 10 тысячами телефонных линий. При этом как в первом, так и во втором турах ни у ЦВК, ни у окружных, участковых комиссий не было никаких нареканий на качество сервиса от "Укртелекома" во время проведения выборов", – рассказал директор ПАО "Укртелеком" Юрий Курмаз, представляя результаты работы компании в первом квартале 2019 года.

В целом во время проведения выборов президента "Укртелеком" обеспечивал стабильную работу действующей сети передачи данных для порядка 700 региональных органов администрирования АИС "Государственный реестр избирателей", распорядителем которого является ЦИК. Кроме того, "на выборах" было задействовано 10,5 тыс. линий фиксированной телефонии.

Ни для кого не секрет, что украинцы все больше предпочитают общаться по мобильным телефонам, а стационарные используют все реже. Однако многие государственные службы и органы власти до сих пор не могут обойтись без традиционной проводной телефонии. В том числе и во время выборов. Ведь далеко не все населенные пункты еще обеспечены мобильной связью. К тому же проводная связь считается гораздо более надежной, поскольку не зависит от уровня сигнала. Обеспечение качественной работы телефонных линий в органах власти, учреждениях образования, здравоохранения и т. д. для "Укртелекома" – задача особой важности.

Именно потребность в стационарной телефонной связи органов государственной и коммунальной власти, различных служб и других юридических лиц является гарантией того, что проводные телефоны нескоро исчезнут как средство связи. Причем, по данным "Укртелекома", в бизнес-сегменте объем услуг проводной телефонии и доходов от них на сегодняшний день практически не сокращается – в отличие от массового сегмента, то есть сегмента домашних проводных телефонов.

"Отрадно отметить, что рост доходов от голосовой телефонии в бизнес-сегменте стабилен, и мы это наблюдаем не один квартал. В бизнес-сегменте мы наблюдаем не такое падение интереса к голосовой телефонии, как в массовом сегменте. Будь-то классическая TDD или Voice over IP – проводная связь бизнес-сегменту нужна", - констатирует Юрий Курмаз.

Это подтверждает и тот факт, что в первом квартале от услуг проводной телефонии в бизнес-сегменте "Укртелеком" получил такой же доход, как и в прошлом году. В массовом сегменте доход от таких услуг снижается, хотя и незначительными темпами.

Впрочем, снижение доходов от услуг стационарной телефонии с лихвой окупается ростом объема услуг и доходов от предоставления доступа к высокоскоростному проводному интернету.

Так, доход "Укртелекома" от телекоммуникационных услуг в первом квартале текущего года снизился на 1% и составил 1,416 млрд грн. Доходы от предоставления услуг широкополосного интернета за этот период выросли на 8,5% – до 488 млн грн, полностью покрыв сокращение доходов от голосовой телефонии. Общий доход компании увеличился на 3%. EBITDA "Укртелекома" составила порядка 427 млн грн – на 11% больше, чем год назад. Маржа EBITDA выросла на 2% – до 26%.

Компания продолжает расширять географию покрытия проводным интернетом. В первом квартале 2019 года надежный интернет от "Укртелекома" по технологии GPON пришел еще в 17 украинских сел в Хмельницкой, Житомирской, Черновицкой, Харьковской, Луганской и Ровенской областях.

Таким образом, количество населенных пунктов, жители которых пользуются интернетом от "Укртелекома", насчитывает почти 2,3 тысяч единиц.

Совместно с объединенными территориальными громадами проводится модернизация телефонного оборудования. За первый квартал 2019 года к оптическому интернету от "Укртелекома" подключено свыше 50 медучреждений и 11 ОТГ.

Сумма инвестиций компании в развитие телекоммуникационной инфраструктуры за этот период составила 127 млн грн – на 54% больше, чем год назад. В бюджеты всех уровней компания перечислила 410 млн грн налогов.

Напомним, ранее сообщалось, что в ЦИК заканчивают принимать бумажные протоколы от округов.

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