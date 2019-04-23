ЦИК подсчитала 100% голосов: результаты выборов 2019
Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко почти на девять миллионов голосов по итогам голосования во втором туре
Выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".
Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.
К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов).
Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотретьна сайте Центризбиркома.
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