ЦИК подсчитала 100% голосов: результаты выборов 2019

Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко почти на девять миллионов голосов по итогам голосования во втором туре

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней.

К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотретьна сайте Центризбиркома.

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