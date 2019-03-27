Тариф на электричество для населения в Украине может остаться самым низким в Европе

НКРЭКУ предлагает определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населени

Фото: Pixabay

Тариф на электричество для населения в Украине может остаться самым низким в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c51/11c/5c5c5111c1cca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c51/11c/5c5c5111c1cca.jpg 2019-03-27T16:04:00+02:00 Экономика НКРЭКУ предлагает определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населени

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населения. Об этом говорится в письме члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко в Министерство энергетики от 28 января, пишет Газета.ua со ссылкой на издание "Наші гроші".

Это вариант разработали в НКРЭКУ для сохранения средневзвешенного тарифа для населения на действующем уровне 1,03 грн за кВт⋅ч. В письме указывается, что наиболее оптимальной является компенсация разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли "Энергоатома". О возложении каких-либо обязательств или расходов на тепловую генерацию в проекте НКРЭКУ не говорится.

В Минэнерго рассмотрели письмо НКРЭКУ на рабочей группе, поручили "Энергоатому" проработать предложенный вариант и подготовить предложения относительно оптимального варианта компенсации за счет производителя на АЭС.

Напомним, с 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электрической энергии" должна вступить в силу новая модель оптового рынка электрической энергии, где все производители должны работать на равных условиях.

Как сообщалось ранее, Украина сохраняет самые низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт*ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС – на уровне 20,5 евроцента.

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