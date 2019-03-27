Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,46
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Тариф на электричество для населения в Украине может остаться самым низким в Европе

Сегодня, 16:04

НКРЭКУ предлагает определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населени

Фото: Pixabay
Тариф на электричество для населения в Украине может остаться самым низким в Европе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c51/11c/5c5c5111c1cca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c51/11c/5c5c5111c1cca.jpg Экономика НКРЭКУ предлагает определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населени

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает определить "Энергоатом" в качестве поставщика электроэнергии по низкому тарифу для населения. Об этом говорится в письме члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко в Министерство энергетики от 28 января, пишет Газета.ua со ссылкой на издание "Наші гроші".

Это вариант разработали в НКРЭКУ для сохранения средневзвешенного тарифа для населения на действующем уровне 1,03 грн за кВт⋅ч. В письме указывается, что наиболее оптимальной является компенсация разницы между рыночной и регулируемой ценой электроэнергии для бытовых потребителей за счет прибыли "Энергоатома". О возложении каких-либо обязательств или расходов на тепловую генерацию в проекте НКРЭКУ не говорится.

В Минэнерго рассмотрели письмо НКРЭКУ на рабочей группе, поручили "Энергоатому" проработать предложенный вариант и подготовить предложения относительно оптимального варианта компенсации за счет производителя на АЭС.

Напомним, с 1 июля 2019 года согласно закону "О рынке электрической энергии" должна вступить в силу новая модель оптового рынка электрической энергии, где все производители должны работать на равных условиях.

Как сообщалось ранее, Украина сохраняет самые низкие тарифы на электроэнергию для населения в Европе. Средневзвешенный тариф для домохозяйств в Украине составляет 1,03 грн за 1 кВт*ч, тогда как аналогичная средняя цена киловатт-часа в странах ЕС – на уровне 20,5 евроцента.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег электроэнергия, тариф, НКРЭКУ

Вы сейчас просматриваете новость " Тариф на электричество для населения в Украине может остаться самым низким в Европе". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Мистика: 9 звезд «Последнего героя», которых мы потеряли

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

В сети появились первые снимки с похорон Юлии Началовой

Моя королева! Дан Балан не скрывает чувств к Тине Кароль

Откуда берется стоковая одежда?

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Украинских моряков признали военно­пленными

Защитник «Баварии» Рафинья отказался от перехода в «Наполи»

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Волочкова в купальнике продемонстрировала вульгарный шпагат
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Сегодня, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Сегодня, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Вчера, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Вчера, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно