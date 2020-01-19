От ботинок до косметики: покупки через интернет все популярней в Украине

Чаще всего украинцы покупают в сети по вторникам. / Фото: Unsplash

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Если раньше к покупкам в интернете украинцы относились насторожено, то в последние годы все больше наших сограждан предпочитает заказать необходимую вещь в сети, а не искать ее в магазинах. Сайт "Сегодня" рассказывает, что украинцы покупают в сети чаще всего и сколько денег на это тратят.

Люди ищут кроссовки и платья

Сейчас каждый третий интернет-пользователь в Украине покупает товары онлайн. В исследовании GfK говорится, что около 82% людей при этом осуществляют от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% — более 20.

Чаще всего украинцы покупают через интернет бытовую технику, одежду и косметические товары. Так, например, самым популярным товаром на глобальной торговой площадке в сети AliExpress среди украинских покупателей стали гель-лаки для маникюра.

Аналитики компании OLX в комментарии сайту "Сегодня" рассказали, что за 2019 год на их платформе было совершено почти 9,2 млн сделок.

"Из топ-10 самых популярных запросов на OLX за 2019 год три позиции заняла обувь, еще три ­— одежда. Чаще всего на OLX искали кроссовки", — отмечают аналитики.

Так, запросы украинцев на OLX выглядят следующим образом:

кроссовки — 4,3 млн;

платье — 3,5 млн;

куртка — 3,3 млн;

велосипед — 2,6 млн;

ботинки — 2,5 млн;

босоножки ­— 2,2 млн;

диван — 2,1 млн;

adidas — 2 млн;

nike — 1,9 млн;

пуховик — 1,9 млн.

По данным крупнейшего украинского маркетплейса Prom.ua, больше всего в 2019 году украинцы покупали в интернете одежду, обувь и аксессуары.

ТОП-5 категорий по количеству заказов:

одежда, обувь и аксессуары – 4,2 млн заказов;

техника и электроника – 3,7 млн заказов;

товары ежедневного потребления – 3,5 млн заказов;

товары для дома и сада – 2,9 млн заказов;

косметика и парфюмерия – 2,1 млн заказов.

"Также гораздо чаще стали заказывать запчасти и аксессуары для автомобилей и мотоциклов, а также книги, товары для хобби — рукоделие, шитье, картины по номерам и т.д", — отмечают в компании.

Помимо различных товаров украинцы часто заказывают в сети и услуги. Например, по данным онлайн-сервиса заказа услуг Kabanchik.ua, за 2019 год у них было 580 тыс. заказов.

ТОП-5 категорий по количеству заказов:

курьерские услуги – 53 тыс. заказов

сантехник – 39 тыс. заказов

ремонт крупной бытовой техники – 30 тыс. заказов

строительные работы – 28 тыс заказов

клининговые услуги – 27 тыс. заказов

"Украинцы постоянно ищут курьеров через интернет. Популярность этого сервиса обусловлена тем, что люди согласны отдавать на аутсорс услуги доставки, что сэкономить время и заниматься любимыми делами", – рассказывает в комментарии сайту "Сегодня" Ольга Сорока, маркетолог Kabanchik.ua.

Чаще всего товары в сети заказывают по вторникам

Наибольшее количество покупок наблюдалось в декабре (1,1 млн покупок — 12%) и ноябре (1,01 млн покупок — 11%). Меньше всего — в июне (594 тыс. покупок — 6%) и январе (642 тыс. покупок —7%) прошлого года, говорят в OLX.

А вот если говорить о самых популярных днях недели. то это – вторник. Чуть меньше покупок совершается в среду, а вот реже всего украинцы что-то покупают по воскресеньям.

"Что касается времени суток, то самое популярное время для совершения интернет-покупок, по данным аналитиков платформы, — 20:00, 19:00 и, чуть реже, 14:00", — отмечают в OLX.

Интересно и то, что мужчины покупают онлайн намного активнее, чем женщины. По данным Prom.ua, половина покупателей оплачивают товары онлайн картой. Еще 41% – наложенным платежом на почте, и только 9% выбирают оплату наличными в момент доставки. Все чаще товар покупают с мобильных – это удобно, так как можно заказать необходимое по дороге на работу или учебу.

"Больше половины покупателей приходят на маркетплейс со смартфонов. За последние 3 года доля посещений с мобильных выросла на треть", — комментирует CEO маркетплейса Prom.ua Иван Портной.

Сколько тратим в среднем

На покупки в сети украинцы тратят немало денег. Аналитики OLX отмечают, что на их платформе средний чек в 2019 году составил 3 350 грн.

"При этом в четвертом квартале произошел большой скачок по сравнению с предыдущим – средний чек вырос в 3,5 раза (с 1784 грн в третьем квартале лр 6236 грн в четвертом квартале). Меньше всего украинцы тратили на покупки в третьем и втором кварталах", — поясняют в компании.

На маркетплейсах Prom.ua и Bigl.ua один заказ в среднем обходится в сумму около 800 грн. Подарки себе или близким на площадке авторских товаров Crafta.ua в среднем покупают за 530 грн. А на покупку товаров друг у друга через гиперпространство объявлений IZI.ua тратят по 250 грн. К слову, авторские товары чаще всего выбирают на подарки.

"Украинцы все чаще выбирают на подарки авторские товары от украинских мастеров и брендов. Больше всего заказывают кошельки, ключницы, шарфики, сумки и разные украшения. В тренде и товары для дома ручной работы: текстиль, посуда, мини-комоды для косметики. Самые пиковые месяцы — это декабрь и февраль, потому что все готовятся к Новому году и Дню святого Валентина", — рассказывает Ольга Костюк, руководительница Crafta.ua.

Помимо этого, онлайн все чаще покупают б/у товары, что становится своеобразным трендом.

"Украинцы стремятся к разумному потреблению и экономии. Поэтому покупать и продавать свои товары через онлайн-площадки становиться трендом. Активнее всего заказывают б/у одежду и аксессуары, мобильные телефоны и компьютерные комплектующие", — рассказывает Андрей Здор, руководитель гиперпространства объявлений IZI.ua.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему украинцы стали покупать больше компьютеров, лопат и удобрений.

О том как правильно вернуть товар, если он не подошел, смотрите в сюжете:

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