Мобильная связь под прицелом Рады: что будет с законом, по которому телефоны без IMEI будут заблокированы

/ Фото: Pixabay

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Новый украинский парламент не проработал еще и месяца, но народные депутаты уже зарегистрировали законопроект, вызвавший бурю негодования у общественности. "Сегодня" выяснили, какие нормы на этот раз вызвали скандал.

Цифровые "новинки"

Ми­­нистр цифровой трансформации Михаил Федоров, в соавторстве с нардепами от "Слуги народа", подал проект "Об электронных коммуникациях". Среди прочего, в документе говорится — чтобы пользоваться мобильной связью, украинцы должны будут "в письменной или любой другой форме" заключить договор с оператором. То есть для использования sim-карты ее нужно будет привязать к паспорту. Если норму не поменяют — с 1 января 2024 года незарегистрированные украинцы могут остаться без связи: оператор приостановит обслуживание их "симок". На регистрацию выделят 2 месяца, а после оператор может вообще отказаться обслуживать абонента. Если же в Украину приедет иностранец, он не сможет пользоваться услугами роуминга, пока не подключится к национальной мобильной сети и не зарегистрируется в национальном реестре средств связи.

Другая норма предполагает блокирование "серых" телефонов. У каждого телефона есть уникальный номер из 15 цифр, который называется IMEI. В инициативе говорится, что мобильные операторы получат возможность отключить телефон от сети, если его IMEI не зарегистрирован в базе Украинского госцентра радиочастот. При этом тот же Федоров подал другой проект, в котором хочет приравнять отсутствие IMEI в базе к браку продукта и дать возможность покупателю вернуть гаджет продавцу.

Также хотят обязать операторов хранить информацию о звонках и переписке абонента, пока не пройдет срок исковой давности (3 года). Наконец, они планируют установить "порядок маршрутизации трафика". По словам экспертов, речь может идти о потенциальном запрете таких сервисов, как анонимайзеры и VPN.

"Пока не очень понятно, что это будет за порядок, но любая попытка контролировать маршрутизацию трафика (на какие сайты ходит пользователь) потенциально несет угрозу этим сервисам", — говорит эксперт по сетевому обеспечению Павел Косяков.

Недовольство и не только

Инициатива вызвала волну негодования у украинцев. Раскритиковал ее и глава фракции "СН" Давид Арахамия:

"Не видел этого проекта. Он будет отозван. Такого в свободной стране не надо. Законопроект еще не поступал в комитет, но там его и похороним".

В свою очередь, один из авторов нардеп Александр Федиенко подчеркнул, что норму пришлось отозвать:

"Несмотря на то, что над разработкой проекта работали представители всех ключевых отраслевых организаций и около 30 приглашенных экспертов, он был подвергнут критике. Нами было решено провести дополнительный "краш-тест" документа".

Федоров, в свою очередь, добавил, что проект "полностью переделают" под европейские нормы.

При этом директор департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов в целом одобряет инициативу:

"Законопроект №1083 адресует важные и болезненные темы Телеком отрасли. Несмотря на сжатые сроки подготовки законопроекта, предложения операторов, которые оперативно подали обоснованные комментарии, было услышано авторами, среди которых ключевым является Александр Федиенко – выходец из телекомсреды. Например, были учтены наши комментарии по устранению устаревшего регулирования фиксированной телефонии, введено понятие конвергенции сетей. Все это способствует рыночному будущем голосовой телефонии. Вместе с этим в проекте закона есть статья о возможном регулирования SMP операторов (с существенным рыночным преимуществом), что вызывает опасения о возможном ручное ценовое управление. Мы надеемся, что этот вопрос будет рассмотрен депутатами внимательнее при доработке законопроекта. Также требует дополнительного внимания вопрос определения услуги национального роуминга, которая пока касается только мобильной связи и не учитывает возможную конвергенцию. О регистрации sim-карт по паспорту – это вполне "европейская практика", которая уже длительное время применяется в различных странах ЕС. Например, в Польше приобрести стартовый пакет без паспорта невозможно с июня 2016 года. Мошенничество с банковскими картами, частые ложные минирования различных объектов и госучреждений – все это последствия обезличивание абонентов и их конечного оборудования. В то же время вопрос идентификации абонентов не должно никоим образом ограничивать принципы их свободы. И очевидно, что необходимо дальнейшее обсуждение этой темы. Сейчас законопроект отозван но вопросы, которые он адресует остаются. Мы будем в дальнейшем давать наши предложения относительно путей их решения".

"Проект может вернуться"

Политолог Руслан Бортник напоминает, что это не первый раз, когда власти выступают с подобными инициативами.

"И несмотря на то, что этот проект отозвали, он очень даже может вернуться в сессионный зал, после некоторой доработки. Конечно, это была реакция на общественную критику, которую поддержали в том числе и игроки на этом рынке, мобильные операторы. И это хорошо — было заложено много рисков, начиная от угрозы безопасности, заканчивая проблемами с ограничением прав и свобод украинцев".

Напомним, в августе-2019 в Украине начала работу оценочная миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынком. Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единым цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market – DSM).

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