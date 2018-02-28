Управление по-новому: в Украине меняют правила отбора директоров госпредприятий

Кубив надеется улучшить работу госкомпаний и избавить их от политического влияния

Минэкономразвития и торговли (МЭРТ) Украины планирует изменить процедуру отбора руководителей особо важных для экономики государственных предприятий. Об этом заявил глава ведомства, первый вице-премьер-министр Степан Кубив. Предлагается внести изменения в постановление Кабмина №777, передает пресс-служба МЭРТ.

"Я хочу, чтобы вопрос отбора руководителей государственных предприятий было полностью деполитизирован. Я не хочу, чтобы заседания срывались заинтересованными сторонами, чтобы комиссия (Номинационный комитет – Ред.) продвигала "своих" кандидатов. Наконец, я не хочу нивелировать работу рекрутинговых компаний. Поэтому их слово будет определяющим в предварительном отборе кандидатов", – объясняет необходимость Кубив.

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Изменения, которые предлагается внести в процесс отбора руководителей особо важных госпредприятий и работу Номинационного комитета, в частности, предусматривают, что:

в состав комитета включаются министр Кабинета министров, первый замминистра экономического развития и торговли, первый замминистра финансов, руководитель органа управления предприятием или Фонда государственного имущества, а также четыре независимых негосударственных эксперта с правом совещательного голоса. Если Кабмин управляет предприятием, в состав комитета входит представитель профильного министерства;

вместо отборочных комиссий при каждом органе управления образуется единая комиссия по отбору;

комиссия по отбору рассматривает предложения по пяти кандидатурам, признанных лучшими специалистом по подбору персонала. Комиссия может принять решение о замене не более чем двух кандидатур из этого списка;

комиссия по отбору представляет на рассмотрение комитета по назначению документы лучших претендентов (от трех до пяти);

услуги специалиста по подбору персонала могут оплачиваться или счет госпредприятия, или госбюджета, или международной технической помощи;

госпредприятия должны сообщить Кабмину об открытии вакансии руководителя не позднее чем через 5 дней после ее открытия и о контракте с руководителем особенно важного для экономики предприятия, срок которого истекает в следующем месяце, не позднее 30-го числа.

Как ранее отмечал замминистра экономразвития Максим Нефьодов, из-за неэффективного управления каждый год в Украине тихо умирают 100 госпредприятий.

"Что мешает многим государственным предприятиям быть успешными, как их зарубежные визави? В первую очередь отсутствие постоянных руководителей, вместо которых работают исполняющих обязанности, и перманентные судебные процессы против предприятий. Это нужно исправить немедленно: через прозрачный конкурс и приватизацию", – прокомментировал Кубив.

Напомним, сейчас в состав Номинационного комитета входят девять членов с правом голоса (министры) и девять членов с правом совещательного голоса (представителей международных финансовых институтов).

Как известно, правительство активно ищет инвесторов, чтобы спасти украинские государственные компании от банкротства:

Как подчеркнул ранее глава Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров, законом максимально ограничено участие российского капитала в приватизации.