Трампа возмутили пошлины на французское вино

Сегодня, 19:04

Президент США недоволен торговой политикой Франции

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино, затрудняющие продажу американского вина. Об этом глава американского государства написал на своей странице в Twitter.

"Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять", — написал Трамп.

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Ранее Трамп раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но вспомните о Германии во время Первой и Второй мировой войн, чем это кончилось для Франции? Они были вынуждены учить немецкий язык в Париже до того, как туда пришли США. Платите за НАТО или нет!" — написал Трамп в Twitter.

К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил против инициативы французского президента.
торговля, Трамп, вино, пошлины, Дональд Трамп

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"Сегодня"

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