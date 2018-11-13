Трампа возмутили пошлины на французское вино
Президент США недоволен торговой политикой Франции
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино, затрудняющие продажу американского вина. Об этом глава американского государства написал на своей странице в Twitter.
"Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять", — написал Трамп.
Ранее Трамп раскритиковал идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.
"Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но вспомните о Германии во время Первой и Второй мировой войн, чем это кончилось для Франции? Они были вынуждены учить немецкий язык в Париже до того, как туда пришли США. Платите за НАТО или нет!" — написал Трамп в Twitter.
К слову, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил против инициативы французского президента.
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