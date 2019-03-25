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Транзит газа через Украину: в Минэнерго России сделали заявление

Сегодня, 10:20

Минэнерго России ожидает, что сторонам удастся договориться о продлении контракта

Фото: AFP
Транзит газа через Украину: в Минэнерго России сделали заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/61d/690/5c461d690a5a2.jpg Экономика Минэнерго России ожидает, что сторонам удастся договориться о продлении контракта

Министерство энергетики РФ ожидает, что Киеву и Москве удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

По его словам, следующая трехсторонняя встреча Украины, Европейского Союза (ЕС) и России планируется на май, а итоговая может состояться в сентябре-октябре 2019 года.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", – отметил он.

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Напомним, контракт о транзите газа был подписан в 2009-м и истекает в 2019 году. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

Предыдущие трехсторонние переговоры по газу состоялись 21 января 2019 года. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно продления контракта о транзите газа из России в страны Европы через Украину после 2019 года. По его словам, Москва предлагает просто продлить существующий договор.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил в феврале, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ". 

Видео: Нафтогаз Украины / Facebook

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Тег газ, транзит газа, Минэнерго РФ, Яновский

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Источник:

ТАСС

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