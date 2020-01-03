Транзит и запасы газа выросли, а добыча упала: результаты работы ГТС в 2019 году

По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива

/ Фото: AFP

Компания "Укртрансгаз" проинформировала о результатах работы украинской газотранспортной системы в 2019 году, через которую в 2020 году уже идет транзит российского газа по новому контракту.

Транзит

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову составил 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год.

ПХГ

В подземные хранилища было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение 2018 года. Отбор из ПХГ уменьшился на 25% и составил 8,0 млрд куб. м газа.

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По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива. Это на 36% больше, чем год назад.

Импорт

По состоянию на 01 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 35% аналогичного прошлогоднего объема.

Добыча

Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше отметки предыдущего года.

Потребление

Украинским потребителям всех категорий с начала года транспортировано магистральными газопроводами 26,4 млрд куб. м газа, что на 7% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических расходов (ПТО) – уменьшилось на 8% и насчитывает 3,4 млдр куб. м природного газа.

Ранее мы сообщали о том, что "Оператор ГТС Украины" в сжатые сроки подписал межоператорские технические соглашения с операторами ГТС Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы и России.

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