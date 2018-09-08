"Травят народ": аграрии бьют тревогу из-за наплыва некачественной гречки в Украину

Украинские аграрии отказываются сеять гречку. Посевы гречихи в Украине в 2019 году могут сократиться вдвое – до 40-50 тыс. га с около 100 тыс. га в 2018 году. Таким образом, по сравнению с показателем 2017 года – 184 тыс. га – в следующем году посевы культуры сократятся только в 4-5 раз. Об этом сообщили члены Всеукраинского аграрного совета (ВАС).

Причиной аналитики называют интервенцию некачественной гречневой крупы из России.

"В прошлом году из РФ завезли в Украину гречневую крупу, которая по девяти показателям не соответствует нашим "ГОСТам". Заехал хлам, которым травят народ. Уже в этом году площади под посевами гречихи сократились почти вдвое. И если не будет изменений к лучшему, посевы гречихи в Украине будут сокращаться все больше", – отметил участник ВАС Николай Малиенко.

Он подчеркнул, что Россия намеренно продает некачественную гречку на украинском рынке по демпинговым ценам, которые ниже, чем себестоимость украинской крупы. Поэтому отечественные производители вынуждены снижать цены в ответ, тем самым сокращая свою рентабельность.

Ряд членов ВАС, которые выращивают гречку, уже заявили о том, что будут сокращать посевные площади под этой культурой, или вовсе откажутся от ее выращивания.

"Сокращение посевов гречихи, в свою очередь, негативно скажется на отечественной отрасли пчеловодства, поскольку замене этой культуре как медоносу не существует", – подчеркивают в ВАС.

По данным Государственной службы статистики, в 2017 году в Украину официально было завезено 15,9 тыс. тонн зерна, из которых 12,7 тыс. – из РФ, а 17,3 тыс. тонн – из Казахстана, который также поставляет в Украину гречневую крупу российского производства. При этом значительные объемы гречневой крупы были завезено через полулегальные схемы. А потому, по оценкам аналитиков, общий объем импорта гречневой крупы из России, включая "теневые" поставки, составляет не менее 50 тыс. тонн.

Отечественные заводы в прошлом году произвели всего 55 тыс. тонн крупы. Таким образом, доля российской крупы на украинском рыке уже достигла около 45-50%.

Как сообщалось, украинцы съедают 180 тысяч тонн гречки за год.