Три машины и миллионы гривен: новый министр экономики обновил декларацию

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко дополнил декларацию о доходах за 2019 год. Электронный документ размещен на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Ранее Петрашко подал почти пустую декларацию.

Деньги

В декларации указано, что за 2019 год Петрашко получил 13,67 млн гривен зарплаты в "Укрлендфарминге". Кроме того, еще 12,45 тыс. гривен Петрашко принесли проценты по депозитам в государственных банках. В одном из финучреждений министр держит 27,7 тыс. гривен и 880 долларов, в другом – 13,02 тыс. гривен, в третьем – 986,14 тыс. гривен. У жены Петрашко задекларирован вклад на 24,32 тыс. гривен.

Еще 808,16 тыс. долларов Петрашко хранит в американском банке Morgan Stenley, на 15,76 тыс. долларов у него совместный с женой счет в Citibank в Нью-Йорке. Также министр указал в декларации наличные сбережения – 510 тыс. долларов 1,05 млн гривен у него самого и еще 480 тыс. долларов и 1,6 млн гривен у его жены.

Недвижимость

Реклама

В своей декларации Петрашко указал квартиру в Киеве (89,6 кв. м), которая принадлежит жене и двум сыновьям. Сам Петрашко владеет гаражом (11 кв. м) в городе Стрый (Львовская область) и 50% жилого дома площадью 76,1 кв. м во Львове. Кроме этого, министр задекларировал паркоместо в Киеве (10,8 кв. м).

Кроме того, Петрашко вместе с женой и сыновьями владеют жилым домом (409,2 кв. м) в селе Романков Обуховского района Киевской области. В том же селе жена министра владеет земельным участком площадью 0,15 га. Она также является совладелицей (33,3%) квартиры площадью 109,1 кв. м в РФ.

В тренде Газ для населения в Украине станет дешевле: озвучена цена

Авто и другое имущество

В собственности Петрашко указаны три автомобиля: Suzuki Vitara S (2016 года выпуска), Land Rover (2017 г.в.) и Mitsubishi Outlander (2006 г.в.).

Также министр задекларировал часы Vacheron Constantin и коллекцию ювелирных изделий Chopard (кольцо, серьги, подвеска с драгоценными камнями и кулон), которые принадлежат его жене.

Ценных бумаг в собственности Петрашко нет.

Напомним, кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, стартовала в Украине с 1 января 2020 года. Крайний срок подачи деклараций был продлен до 1 июля из-за введенного в Украине карантина. При этом еще в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации об имущественном состоянии и доходах на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

Ранее свою декларацию за 2019 год опубликовал и нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама