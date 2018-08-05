Трудовая миграция замедляет рост экономики – Нацбанк

Сегодня, 16:36

Отток рабочей силы также препятствует росту темпов производства в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Трудовая миграция может способствовать ускорению роста цен и замедлению темпов экономического роста. Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль.

В настоящее время уже наблюдается значительная нехватка квалифицированных кадров, которая связана в первую очередь с выездом украинцев в Польшу и другие страны.

"Один из основных рисков базового сценария – продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", – считают эксперты НБУ.

Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего – в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", – говорится в отчете НБУ.

Как заявляли в Минсоцполитики, остановить трудовую миграцию позволят высокие заработные платы, которые будут обеспечивать достаточный уровень жизни украинцев.

Ранее сайт  "Сегодня" рассказывал о главных тенденциях, которые сложились на рынке труда в этом году.
рост цен, рост экономики, трудовая миграция

Вы сейчас просматриваете новость "Трудовая миграция замедляет рост экономики – Нацбанк". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

В Украине возник дефицит квалифицированных кадров

23 Мая, 00:32

Удержать украинцев может не только достойная оплата труда, считает премьер-министр 

Экономика

Фото: AFP

В Украине выросли цены: Госстат подсчитал, что подорожало сильнее всего

5 Апреля, 19:51

Потребителям приходится больше платить за товары и услуги
Загрузка...

Украина

Ценник. Недорогие отечественные препараты будут постепенно дорожать из-за роста зарплат

"Корзинка здоровья" для украинцев подорожала на 20%

5 Апреля, 07:05

До­­роже всего в Прикарпатье, а самые дешевые препараты — на Подолье

Экономика

Нацбанк прокомментировал рост цен в Украине

11 Мая, 18:41

В НБУ ожидают, что за 2018 год инфляция опустится ниже 10% и вернется в целевой диапазон к середине 2019 года
Загрузка...