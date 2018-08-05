Трудовая миграция замедляет рост экономики – Нацбанк
Отток рабочей силы также препятствует росту темпов производства в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве
Трудовая миграция может способствовать ускорению роста цен и замедлению темпов экономического роста. Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль.
В настоящее время уже наблюдается значительная нехватка квалифицированных кадров, которая связана в первую очередь с выездом украинцев в Польшу и другие страны.
"Один из основных рисков базового сценария – продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", – считают эксперты НБУ.
Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего – в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.
"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", – говорится в отчете НБУ.
Как заявляли в Минсоцполитики, остановить трудовую миграцию позволят высокие заработные платы, которые будут обеспечивать достаточный уровень жизни украинцев.
Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о главных тенденциях, которые сложились на рынке труда в этом году.
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