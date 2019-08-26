Туристы хлынули в украинские Карпаты: названа причина

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Рекорды по популярности среди туристов в Украине бьют не только экскурсии в Чернобыль, но и путешествия в Карпаты. Так, количество отдыхающих в украинских горах выросло на 15%. Причем сначала года число украинских туристов увеличилось на 10%, а иностранцев — на 15−20%. Об этом сообщил директор Центра развития туризма Владимир Царук, пишет "НВ Бизнес".

Главная причина — стабилизация цен, которая наблюдается на курортах западной Украины впервые за несколько лет, на фоне того, что отдых в Турции и Египте подорожал, объясняет эксперт. Отели на курортах Турции перешли на расчеты в евро, что привело к росту цен в среднем на 20%. Следом за Турцией цены подняли и в Египте, и украинские путешественники снова обратили внимание на курорты внутри страны.

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Число иностранцев увеличивается благодаря развитию аэропорта Львова, отмечают специалисты. В июне его услугами воспользовалось 227,4 тыс. пассажиров, что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На уикенд приезжают чехи, словаки, венгры. <...> На обратном пути закупают украинские продукты, которые дешевле, чем в странах восточной Европы", - отмечает руководитель проекта санаторного комплекса Андрей Погребняк.

На других курортах говорят, что в этом году приехало гораздо больше поляков по сравнению с предыдущими годами. Также уточняют, что растет спрос на экскурсионные туры и походы в горы.

"Закарпатье — это один из самых недооцененных курортных регионов в стране. Он пока не раскручен и по мере развития инфраструктуры количество туристов будет увеличиваться", - уверен Погребняк.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как мошенники в Украине "охотятся" на отпускников.

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