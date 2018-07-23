У Порошенко объяснили, что не так с законом против контрабанды леса

23 Июля 2018, 18:15

Президент наложил вето на документ и ждет, что Верховная Рада внесет поправки

У Порошенко объяснили, что не так с законом против контрабанды леса

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса, но выступает против лоббистских схем, которые нарушают условия Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. 

Такое объяснение дала пресс-служба президента после того, как Порошенко ветировал закон об ужесточении ответственности за контрабанду леса.

"Президент Украины полностью поддерживает усиление уголовной ответственности за контрабанду леса. Но не поддерживает лоббистские схемы, которые попали в закон между первым и вторым чтением, в частности нормы, которые противоречат Соглашению Украины и ЕС о зоне свободной торговли", – заявили у Порошенко.

У Порошенко уточнили, что президент подпишет закон после внесения парламентом соответствующих изменений к нему.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на сохранение украинских лесов от вырубки и на предотвращение контрабанды необработанных лесоматериалов.

Президент Петр Порошенко в свое время заявил, что единая государственная система учета древесины должна быть распространена на все без исключения лесные угодья. Каждое бревно или партия древесины должна иметь специальную бирку.  Президент подчеркнул необходимость внедрения электронной системы контроля за оборотом древесины.
Верховная Рада, Порошенко, контрабанда, лес, ЗСТ, вето

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