Убытка на миллиарды долларов: сколько потеряла Россия из-за торговой войны США и Китая

Буквально за одну ночь девальвация юаня обернулась для России потерями в 1,8 млрд долларов

Россия в ЗВР заменила доллары юанями и понесла миллиардные убытки / Фото: AFP

Все более обостряющаяся торговая война США и Китая привела к тому, что Россия понесла существенные финансовые убытки.

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Он напомнил, что Центробанк РФ последние несколько лет проводит жесткую политику дедолларизации, наполняя свои золотовалютные резервы иными валютными массами, исключая доллар.

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"И на таких финтах только за прошлый год ЗВР потеряли около 8 млрд долларов, ведь остальные валюты – менее стабильны и подвержены инфляции, нежели доллар", – пишет эксперт.

"Между тем, на обострившейся торговой войне, курс юаня резко ушел в пике, от официального курса 6,92225 до биржевого 7,05 за доллар. Для жителей средней полосы России, привыкших к скачкам 10% влево, 10% вправо, эти копейки могут показаться незначительными. Но вот для Центробанка РФ, который перевел в юани 67 млрд долларов, эта девальвация обернулась потерями в 1,8 млрд долларов", – рассказывает "Злой Одессит".

Он отметил, что с прошлого года, когда Россия стала активно скупать юани, курс китайской национальной валюты просел с 6,2 до нынешних 7,05 за доллар.

"При этом Китай намерен девальвировать юань, для увеличения конкурентоспособности своих товаров, до отметки 7,3-7,5 юаня за доллар. А это значит, что Россию будет ждать потеря еще минимум 3,7 млрддолларов. Хотя, с учетом ее дедолларизации, уверен, этот показатель потерь будет значительно выше", – делает вывод Коваленко.

Ранее сообщалось, что торговая война США и Китая взвинтила цену золота: побит рекорд за шесть лет.

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