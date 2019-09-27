Учет расходов на доставку в "Роттердам+" гарантировал поставку угля – эксперт

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Расходы на доставку угля в формуле "Роттердам+" выполняли важную функцию – гарантировали стабильность обеспечения сырьем для тепловой генерации. Об этом сообщил эксперт аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип в эфире одного из телеканалов.

"У нас закладывалась цена угля в Роттердаме плюс расходы на доставку морем и расходы на доставку по территории Украины. В чем сила привязки к паритету импортного с учетом расходов на доставку? Это страховой предохранитель. Если вдруг у нас цена будет ниже, чем, как мы называем это, "Роттердам+", если вдруг один из игроков рынка отказывается поставлять, у нас всегда есть гарантированный источник поставки, то есть это "Роттердам" плюс расходы на доставку, и мы получаем эту цену. То есть, это инструмент предотвращения", – уверен Прокип.

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Тем самым, эксперт опроверг позицию Национального антикоррупционного бюро (НАПК) Украины, детективы которого сомневались в целесообразности учета логистических затрат на доставку угля. Напомним, НАБУ уже не выдвигает претензий к индексу API2, на основе которого рассчитывают цену угля по формуле "Роттердам+", но сомневаются в обоснованности учета расходов на доставку угля.

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Ранее энергоэксперты заявляли, что дело НАБУ по "Роттердам+" основано на непонимании экономических законов и не имеет судебной перспективы. А также отметили, что введение формульного ценообразования было абсолютно экономически оправдано в условиях дефицита в Украине угля.

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