"Удар под дых": Ляшко рассказал о последствиях решения Порошенко по закону против контрабанды леса

Украинские производители и инвесторы пострадают от того, что президент Украины Петр Порошенко ветировал законопроект о борьбе с контрабандой леса. Такое мнение выразил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина".

"Это чрезвычайно грустная новость, что президент ветировал мой закон. Он состоит из двух частей. Первая – это криминальная ответственность за контрабанду леса, вторая – запрет экспорта дров. Когда мы говорим о контрабанде леса – как раз под дровами и везут необработанный кругляк. ... Порошенко предлагает извлечь [из законопроекта] запрет на экспорт дров. То есть оставить ситуацию такой, какая она есть на данный момент.", – сказал политик в эфире "Сегодня" на телеканале "Украина".

По словам Ляшко, из-за таких изменений пострадают украинские работодатели. Кроме того, леса вырубают, а новые, как отметил Ляшко, никто не сажает.

"Что теряют люди? Первое – вето президента, это такой удар под дых каждому легальному производителю. Люди, которые вкладывают инвестиции, чтобы обновить рабочие места в Украине, деревообработку. Сегодня им показывают, ничего не надо делать, контрабанду вывозят. Для чего инвестировать, для чего создавать рабочие места в Украине, когда за счет нашей древесины создают рабочие места кому-то другому за границей, нашим конкурентам? А потом завозят нам мебель, за которую мы платим космические деньги", – заявил Ляшко.

Лидер Радикальной партии отметил, официально Украина каждый год продает древесины на 2 млрд долларов. Для сравнения, соседняя Польша при том же объеме леса получает 20 млрд долларов. Ляшко уверен, что разница в 18 млрд долларов оседает в карманах контрабандистов. По словам политика, контрабанду леса сейчас "крышует" власть.

Ляшко также подчеркнул, что ветирование этого законопроекта является сигналом о том, что Украина продолжает быть сырьевой колонией.

Напомним, ранее у Порошенко объяснили, почему президент наложил вето на закон против контрабанды леса.

При этом Порошенко ранее заявлял, что единая государственная система учета древесины должна быть распространена на все без исключения лесные угодья. Каждое бревно или партия древесины должна иметь специальную бирку. Президент подчеркивал необходимость внедрения электронной системы контроля за оборотом древесины.