Украина активно копит газ

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины увеличился до 8,54 млрд куб. м. Об свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины – госкомпании "Укртрансгаз".

Таким образом, украинские ПХГ заполнены на 27%.

По данным "Уктрансгаза", за 12 мая в ПХГ Украины было закачано 54,44 млн куб. м газа. При чем импорт газа в тот же день составил: из Словакии 30,96 млн куб. м, из Венгрии – 2,86 млн куб. м, из Польши – 2,34 млн куб. м газа. Ранее сообщалось, что импортный газ резко подорожал для Украины.

При этом газ из хранилищ не отбирался.

Напомним, в апреле Украина увеличила импорт газа в три раза. Впрочем, в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года. При этом Украина уже прекратила тратить запасы газа – отбор топлива из хранилищ закончилася, а импорт из стран Европы продолжается.

Как сообщалось, Украина начала 2018 год с наибольшими за пять последних лет запасами газа в подземных хранилищах газа (ПХГ). В "Укртрансгазе" отметили, что запасы газа позволили успешно пройти осенне-зимний период 2017/2018 годов, даже с учетом рекордных и длительных морозов в марте 2018 года.