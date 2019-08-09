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Украина активно зарабатывает на подсолнечном масле: эксперт назвал главных покупателей

Сегодня, 11:23

За первые полгода 2019 года объемы поставок за границу выросли

/ Фото: Pixabay

За первое полугодие 2019 года Украина продала за границу растительных жиров и масла на 2,2 млрд долларов (более 60 млрд гривен). Такие данные озвучил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает пресс-служба института.

По словам Пугачев, основным экспортным товаром этой группы является подсолнечное масло. За полгода за границу продано на 2% больше, чем в прошлогоднем показателе за аналогичный период времени.

"Доминирующим покупателем жиров и масел украинского производства традиционно выступает Индия. За январь-июнь 2019 годы ее доля в структуре украинского экспорта этого вида продукции составила 32,1%", – отметил эксперт. Ранее Украина стала абсолютным лидером по поставкам подсолнечного масла в Индию – доля украинского масла на индийском рынке превышает 90%. 

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Пугачев подчеркнул, что другие страны-импортеры заметно уступают Индии по объемам закупок: Китай (12,9%), Нидерланды (9,4%), Ирак (8,2%), Испания (6,3%) и Италия (5 6%). "В совокупности на эти шесть стран приходится около 75% стоимости экспорта масел и жиров", – подытожил Пугачев.

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Напомним, ранее эксперты прогнозировали, что в 2019 году подсолнечное масло в Украине может подорожать. Причем нерафинированное масло будет дорожать быстрее, чем рафинированное, считают специалисты.

Также эксперты считают, что молоко и мясо в Украине скоро подорожают:

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Источник: Сегодня

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