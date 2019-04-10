Украинцев ждет подорожание подсолнечного масла: появился прогноз

Прогноз на 2019 год озвучил Алексей Дорошенко

Фото: Pixabay

Украинцев ждет подорожание подсолнечного масла: появился прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e0c/e12/5cae0ce12d3c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e0c/e12/5cae0ce12d3c1.jpg 2019-04-10T18:57:00+03:00 Экономика Прогноз на 2019 год озвучил Алексей Дорошенко

Цены на подсолнечное масло в Украине будут расти в рамках инфляции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

По его прогнозу, нерафинированное масло будет дорожать быстрее, чем рафинированное.

"Если за год инфляция составит 8%, то все подсолнечное масло вырастет в цене где-то на 6-7%. Поэтому, скорее всего, цены будут расти в рамках инфляции", – отметил эксперт.

При этом Дорошенко написал сегодня на своей странице в Facebook, что макароны по-флотски подорожали за год на 13% – до 46,7 грн. В перечне продуктов, которые вошли в состав этого блюда, он указал и подсолнечное масло. По его словам, стоимость 40 г подсолнечного масла не изменилась за год: 1,4 грн – в 2018 и 2019 годах.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, инфляция на потребительском рынке Украины по итогам марта составила 0,9%, тогда как в феврале была на уровне 0,5%, а с начала года – 2,4%. При этом отмечалось, что яйца за месяц подешевели на 5%, а свинина, молоко, сало, рис, подсолнечное масло, говядина – на 0,3-1%.

В декабре 2018 года в Днепре произошел масштабный пожар – там загорелся завод по производству подсолнечного масла. Как выяснилось, в подвале производственного цеха вспыхнула шелуха от семян подсолнуха. Подробнее смотрите в сюжете:

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