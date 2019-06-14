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Украина больше покупает товары, чем продает: итоги торговли

14 июня, 19:45

По данным Госстата, страна нарастила как объем экспорта, так и импорта

Фото: Pixabay

Экспорт товаров из Украины по итогам января-апреля 2019 года составил более 16,36 млрд долларов, а импорт в страну – около 18,46 млрд долларов. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 14 июня.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели выросли на 6% и 9,3% соответственно.

Отрицательное сальдо составило 2,09 млрд долларов, тогда как годом ранее – 1,44 млрд долларов. Таким образом, за первые четыре месяца этого года Украина больше покупала иностранные товары, чем продавала свои.

Напомним, в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

При этом за последние пять лет доля украинского экспорта в Евросоюз практически удвоилась.

По итогам января-марта 2019 года экспорт товаров и услуг из Украины составил почти 14,73 млрд долларов, а импорт в страну – около 15,12 млрд долларов. 

В частности, Украина импортирует картофель. Кто его поставляет в страну, узнавали новости "Сегодня":


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Тег торговля, экспорт, импорт, Госстат, сальдо

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Источник:

Сегодня

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