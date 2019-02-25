Украина и экспорт в ЕС: продаем сырье, а закупаем топливо

Экспорт в ЕС вырос вдвое, Украина заработала на нем 20 млрд долларов

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Украина и экспорт в ЕС: продаем сырье, а закупаем топливо Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d4d/01d/5c6d4d01d88d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d4d/01d/5c6d4d01d88d1.jpg 2019-02-25T07:19:00+02:00 Экономика Экспорт в ЕС вырос вдвое, Украина заработала на нем 20 млрд долларов

Украина продолжает увеличивать свой экспорт как на мировых рынках, так и на рынках ЕС, об этом говорят данные как отечественной, так и европейской статистики. Причем сотрудничество с ЕС растет более высокими темпами, чем с остальным миром. По мнению экспертов, это говорит о дальнейшем развитии нашей экономики и все большей интеграции страны в еврорынок. Но минусом нашей торговли по-прежнему является высокая доля экспорта сырья: его более 70% от общего объема, а машин и оборудования — 9,8%. В то время как страны ЕС экспортируют за рубеж (не только в Украину) всего 11,6% сырья и около — 64% высокотехнологичной продукции: станки, автомобили, бытовую технику.

Партнеры и товары

За последние пять лет доля нашего экспорта в ЕС практически удвоилась и в 2018 году, по данным Госслужбы статистики, достигла 20,158 млрд долларов. Это 42,6% от общего объема экспорта, составившего 47,3 млрд долларов. При этом, если в целом за прошлый год экспорт вырос на 9,4%, то в ЕС мы продали больше на 15%, чем в 2017 году. Рос и импорт, но меньшими темпами: на 11,5% как из стран ЕС, так и из других стран, а в общей картине доля импорта из ЕС составила 40,6%. Как видно из инфографики, после значительного падения объемов экспорта и импорта в 2015 году по сравнению с 2014 годом из-за обесценивания гривни (экспорт — минус 30%, импорт — минус 31%), уже в 2016 году начался рост импорта, а в 2017-м — и экспорта. Главными торговыми партнерами Украины в ЕС являются Польша, товарооборот с которой составил 3,257 млрд долларов по экспорту и 3,264 млрд по импорту, Италия — 2,63 млрд долларов по экспорту и 2,031 по импорту и Германия — 2,2 млрд долларов по экспорту и 5,983 по импорту. В эти страны мы продаем прежде всего строительный металлопрокат, зерно, подсолнечное масло и другую агропродукцию, а покупаем также продукты: в основном сырье (например, польское несортовое мясо и сало) для переработки и фрукты, а также топливо. Самый большой минус в торговле с Германией из-за поставок автомобилей, бытовой техники и тонколистового металла.

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Мнение экспертов

Экономисты отмечают, что увеличение объемов торговли произошло за счет изменения структуры продаж. "Доля агросектора увеличилась за 5 лет с 19% до 45%, на столько же уменьшились продажи высокотехнологичной продукции, — говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. — В ЕС идет в основном сырье, а наша конечная продукция квотируется, несмотря на договор о зоне свободной торговли. Поэтому Украина нашла выход и переориентировалась на рынки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии". Экономист Иван Никитченко отмечает, что из-за войны на Донбассе сильно пострадал металлургический экспорт.

"Уверен, что если бы Украина получила ЗСТ с ЕС, не было бы резкой девальвации гривни и войны, наш экспорт в долларах не упал бы в 2014—2015 гг., а вырос, — анализирует Никитченко. — Пока зарабатываем в ЕС за счет наращивания объемов продаж сырья. Даже с учетом того, что приходится платить пошлины, все равно получается выгодно".

Мнение экспертов: надо наращивать объемы

Что касается дальнейших перспектив торговли с ЕС, то эксперты говорят, что темпы ее роста в 2019 году будут снижаться. Главная причина — в Европе не очень хотят видеть наших переработчиков агропродукции (сок, овощные и фруктовые консервы, грибы, мед), которые все успешнее осваивают евростандарты.

"Украину по-прежнему видят поставщиком недорогого качественного сырья, которое можно потом переработать и на этом заработать, — считает Пендзин. — Причем это касается как поставок металла, так и агропродукции. Поэтому более перспективным для нас является рынок третьих стран — это прежде всего Индия и рынки Юго-Восточной Азии. Там востребованы не только наши продукты, но и промтовары, и наши машины. Чтобы конкурировать с Европой, надо постоянно быть в тренде, модернизировать производство, а для этого нужны зарубежные инвестиции. Но их, увы, с каждым годом не больше, а меньше из-за неблагоприятного инвестиционного климата. Если в 2016-м в Украину зашло $3,5 млрд инвестиций, то в 2017 году — $2,5 млрд, в 2018-м — $1,5 млрд".

Никитченко также говорит, что продолжится рост как экспорта, так и импорта, но меньшими темпами.

"Скорее всего, ценовая конъюнктура на агропродукцию и металлургию будет хуже для нас, поэтому объемы экспорта в деньгах вырастут менее чем на 10%. Импорт увеличится примерно на 10%, но его сдержит покупательная способность населения", — оценивает ситуацию Никитченко.

Поэтому, чтобы не потерять поступлений от экспорта, главным и самым быстрым выходом остается наращивание объемов производства того, что у нас покупают: в агросекторе это зерно ячменя и кукурузы, которое может храниться не один год и поступит на рынок, как только вырастет спрос. В то же время Никитченко отмечает точечный приток инвестиций из-за рубежа, позволяющих развиваться высокотехнологичным отраслям: например, это автомобилестроение и легкая промышленность. У нас открываются производства под ЕС, пока это отдельные узлы, такие как электроника и электропроводка для автомобилей, изготовление пластиковых деталей. Но таких инвестиций становится все больше.

Подробнее об экспорте из Украины читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Что необычного экспортировала Украина в 2018 году: пух и перья, рога и копыта".

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, сколько украинских компаний работают на рынке ЕС. Глава правительства особо подчеркивал, что Евросоюз является крупнейшим торговым партнером нашей страны:

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.