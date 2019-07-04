Украина будет добывать больше газа

Такая возможность появилась после прозрачного конкурса на разработку новых участков

Больше отечественного газа. Украина провела конкурс на право разрабатывать новые участки, где могут быть залежи голубого топлива. Среди участников – украинские и иностранные инвесторы. Они готовы инвестировать почти полмиллиарда долларов на поиски топлива.

Бурить в Украине планируют больше. Перспективные газовые месторождения выставили на конкурс впервые за семь лет. Добывать голубое топливо на девяти неразработанных участках выразили желание 14 компаний. Право завоевали семь.

"То, что на конкурсы были поданы заявки со стороны четырех иностранных компаний, два из которых одержали победу, это достаточно важный показатель. Отрасль становится более привлекательной, инвестиционный климат становится более интересным, ну и соответственно мы ожидаем, что придут иностранные игроки, которые принесут деньги извне, а также привлекут современные технологии разработки недр", – говорит исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Межведомственная комиссия выбрала победителей среди тех, кто имеет больший опыт бурения, умеет рационально пользоваться недрами и не жалеет денег на разведку газовых залежей. Четыре частные украинские компании получили каждый по одному участку получили. Среди победителей – компания "ДТЭК Нефтегаз".

"За пять лет "ДТЭК Нефтегаз" инвестировал в украинскую газодобычу более 10 млрд гривен, и это наш реальный и существенный вклад в развитие отрасли. И проводимые сегодня государством конкурсы – это, на мой взгляд, безусловно важнейший шаг в улучшении инвестиционного климата в Украине и созданию колоссальных возможностей для увеличение объемов добычи газа и укреплению энергонезависимосты нашей страны", – говорит генеральный директор "ДТЭК Нефтегаз" Игорь Щуров.

Сейчас на местах будущих буровых вышек и скважин – поле. За первые пять лет компании должны провести геологическое исследование недр и пробурить по несколько скважин. Чтобы разведка быстрее началась, правительство должно утвердить рекомендации от комиссии, которая выбрала победителей, и подписать с компаниями соглашения.

"В течение пяти последующих лет компании должны проинвестировать минимум 430 млн долларов в разведку", – сообщил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Представители американской компании, которая выиграла один из участков, говорят: конкурс состоялся прозрачно. Украинское законодательство, уверены, сейчас является привлекательным для инвесторов.

"Закон о распределении продукции позволяет крупным компаниям надеяться на надежность законодательства и защиту своих инвестиционных прав. Он позволяет им приходить сюда и рисковать большими деньгами", – объясняет директор энергетического направления инвестиционной компании Вадим Бодаев.

По условиям конкурса, компании победители будут отдавать часть газа из будущих скважин государству. Чем больше компании будут добывать, тем больше ренты денег получат местные и государственный бюджеты, страна получит больше газа.

В перспективе Украина сможет быстрее отказаться от импортируемого топлива и получить энергетическую независимость, считают эксперты.

Напомним, ДТЭК Нефтегаз инвестирует 1,2 млрд грн в разработку Зиньковской площади. Планируемый срок начала добычи – второй год с момента начала работ.

Ранее сообщалось, что ДТЭК начал бурить новую газовую скважину на Семеренкивском месторождении в Полтавской области.

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