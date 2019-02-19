Украина должна отдать кредиторам четверть годового бюджета – Гройсман

Премьер-министр подсчитал, сколько страна заплатит по госдолгу

Фото: пресс-центр НБУ

Украина должна отдать кредиторам четверть годового бюджета – Гройсман //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/737/027/5c473702747da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/737/027/5c473702747da.jpg 2019-02-19T10:00:00+02:00 Экономика Премьер-министр подсчитал, сколько страна заплатит по госдолгу

Примерно четвертая часть государственного бюджета будет потрачена на погашение и обслуживание государственного долга в 2019 году. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Укринформ".

"Украинский бюджет – 1,3 трлн гривен. Из них 417 млрд гривен – четвертую часть – мы должны отдать. Это те долги, которые не мы накапливали. В 2018 году мы совершенно нормально прошли выплаты. К концу года вышли на инфляцию менее 10%. Это очень хороший показатель", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее Минфин Украины утвердил программу управления государственным долгом на 2019 год. Общие выплаты предусмотрены законом о бюджете на уровне 417,45 млрд грн, из которых: 239,24 млрд грн (57,3%) – выплаты по государственному внутреннему долгу; 178,21 млрд грн (42,7%) – выплаты по государственному внешнему долгу.

При этом Министерство финансов сообщало, что совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году уменьшился по отношению к валовому ВВП почти до 62,7%. В 2017 году этот показатель составлял 71,8% (за год он уменьшился более чем на 9%). В Министерстве экономического развития и торговли публикуют еще более оптимистичные расчеты – 60,9%. В Минфине ранее неоднократно заявляли, что безопасным считается соотношение госдолга к ВВП на уровне 60%.

В правительстве и Национальном банке Украины (НБУ) считают, что справиться с выплатами по госдолгу стране помогут новые – более дешевые – кредиты. В частности, ожидается поступление еще двух траншей от Международного валютного фонда (МВФ):

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