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Украина дополнительно выдала Молдове разрешения на автоперевозки

17 ноября, 13:45

Решение принято в результате запроса, отправленного властями Кишинева

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украина дополнительно предоставила Молдове 3 тыс. разрешений на двусторонний транспорт или транзит товаров на свою территорию в 2019 году. Об этом сообщило Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA), пишет агентство Moldpres.

Такое решение принято в результате запроса, отправленного властями Кишинева.

"Таким образом, разрешения I категории, типа "Украина двусторонняя / транзит" выдаются не более одного для каждого автомобиля и прицепа грузоподъемностью более 3,5 тонн или общей массой более 6 тонн из парка транспортного оператора, отвечающего всем требованиям, с соблюдением процедур, установленных положениями Кодекса дорожного транспорта", – сказано в сообщении.

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По данным агентства, молдавские грузоперевозчики неоднократно выходили на протесты из-за того, что они не могут получить разрешения на перевозку продукции за границу.

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Между тем, как писали новости "Сегодня", Украина поднимает вопрос об увеличения квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши. По мнению торгпреда Украины, позиция Варшавы по этим квотам для Украины является "экономическим геноцидом".

Ранее украинские заробитчане, работавшие в Польше, пожаловались, что их обманули земляки – львовские предприниматели, которые организовали бизнес по перевозке грузов. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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