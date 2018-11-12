Украина еще не вышла из числа самых бедных стран Европы – Порошенко

Чтобы восстановить уровень благосостояния населения, Украине необходимо ускорить темпы экономического развития. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время на заседании Совета регионального развития.

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его в настоящее время недостаточны, чтобы его почувствовали люди во всех регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из самых бедных стран Европы", – сказал Порошенко.

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что рост украинской экономики замедлился до 3,1% в годовом выражении с 3,8% кварталом ранее на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%.

В то же время, согласно данным МВФ, Украина стала самой бедной страной Европы. Молдова опередила Украину и занимает 133-е место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134-е место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.



