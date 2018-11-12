Украина еще не вышла из числа самых бедных стран Европы – Порошенко
Президент считает, что нынешних темпов роста экономики недостаточно
Чтобы восстановить уровень благосостояния населения, Украине необходимо ускорить темпы экономического развития. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время на заседании Совета регионального развития.
"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его в настоящее время недостаточны, чтобы его почувствовали люди во всех регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из самых бедных стран Европы", – сказал Порошенко.
Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) подсчитал, что рост украинской экономики замедлился до 3,1% в годовом выражении с 3,8% кварталом ранее на фоне ухудшения динамики большинства базовых отраслей экономики.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) рассказал, какими в ближайшие два года будет курс гривни, инфляция и рост украинской экономики. Так, в следующем году НБУ обещает рост ВВП на 2,5%. В апреле аналитики МВФ обещали рост украинской экономики на 3,3%, но сейчас пересмотрели прогноз и говорят уже о 2,7%.
В то же время, согласно данным МВФ, Украина стала самой бедной страной Европы. Молдова опередила Украину и занимает 133-е место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134-е место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.
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