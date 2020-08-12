Украина ездит на белорусском дизеле: в случае забастовок будет дефицит

Эксперты объяснили, как ситуация в Беларуси может повлиять на украинский рынок топлива

Беларусь, где продолжаются уличные протесты после президентских выборов, является важным торговым партнером Украины. При этом ключевая статья украинского импорта из Беларуси – это нефтепродукты. Из 3,75 млрд долларов, которые в прошлом году "утекли" из Украины в Беларусь, 2,37 млрд было уплачено за бензин и солярку.

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Поэтому, как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, если в Беларуси начнутся серьезные забастовки, в Украине на них в первую очередь отреагируют цены на бензин.

"На сегодняшний день Украина в основном покупает в Беларуси бензин. И покупает его только на одном предприятии – Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Если начнутся забастовки и этот завод остановится, у нас будут проблемы. Пока будут налаживаться поставки из Литвы или других стран, могут быть перебои, и цена на бензин у нас вырастет. Я надеюсь, конечно, что у них будет все хорошо, но такой риск существует", – говорит Охрименко.

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А экономический эксперт Алексей Кущ обращает внимание, что в период сбора урожая особенно серьезные проблемы могут возникнуть с дизельным топливом.

"Один из основных пунктов нашей внешней торговли с Беларусью – это, конечно, нефтепродукты. Фактически вся Украина ездит на белорусском дизеле. Я не думаю, что там произойдет что-то такое, что серьезно повлияет на поставки. Но если будет массовая дестабилизация работы экономики, остановятся белорусские нефтеперерабатывающие заводы, у нас может возникнуть дефицит дизеля на рынке. Особенно это неприятно сейчас, когда идет активный сбор урожая. Понятно, что найти дизтопливо у других поставщиков – не проблема в современном мире. Но придется, может быть, покупать дороже. Потому что белорусский дизель – один из самых дешевых, и здесь очень выгодная логистика", – говорит Кущ.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале^ "Лукашенко все контролирует, но есть опасность: протесты в Беларуси могут ударить по экономике Украины".

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Напомним, 12 августа после ночной бойни некоторые крупные заводы Беларуси объявили забастовку. Рабочие требуют прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан и выпустить задержанных во время прошедших мирных демонстраций.

Видео: t.me/nexta_live/

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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