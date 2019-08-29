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Украина нарастила госдолг в долларах

29 августа, 12:30

Данные по итогам июля обнародовало Министерство финансов

/ Фото: пресс-центр НБУ

Совокупный государственный долг Украины в июле вырос в долларовом исчислении на 2,5%, или на 2,04 млрд долларов, до 82,4 млрд долларов по сравнению с данными по госдолгу за июнь-2019. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В целом, государственный и гарантированный государством долг на конец июля 2019 года составил 2 066,92 млрд гривен, или 82,4 млрд долларов против 2 102,41 млрд гривен, или 80,35 млрд долларов месяцем ранее.

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Так, этом в гривневом исчислении госдолг сократился с 2,066 трлн гривен до 2,102 трлн гривен. 

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REUTERS/Gleb Garanich

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 июля составил 1 811,7 млрд гривен (72,22 млрд долларов) против 1 832,3 млрд гривен (70,02 млрд долларов) месяцем ранее.

Как известно, власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат она переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем.

Подробнее о ситуации с госдолгом читайте на сайте "Сегодня" - "Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней".

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Источник: Сегодня

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