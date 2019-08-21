Украина готовится ко Дню Независимости: что закупают города к празднику

Местные власти организовывают не только концерты, но и другие развлечения для народа

/ Фото: president.gov.ua

В 2019 году наша Украина отпразднует свой 28-й День Независимости. По этому значимому поводу каждый город готовит развлекательную программу. Концерты популярных групп, театрализованные представления, пэчворк и многое другое ждет украинцев 24 августа. Что именно закупали в регионах к празднику, узнавали эксперты торговой площадки Zakupki.Prom.

Музыкально и с размахом будут отмечать годовщину независимости в Мариуполе. Специально для праздника коммунальное коммерческое предприятие горсовета "М.ЕХАБ" закупило организацию и проведение концерта одной из самых популярных украинских групп Kazka. Также по условиям тендера поставщик должен обеспечить работу нескольких фотозон, фуд-корта, локаций "Аллея флагов", пэчворка "Страна собственными руками", а также мастер-классов и соревнований со стронгменами страны.

Ожидаемый бюджет закупки – 2 млн грн. В тендер пришло лишь два участника, и в результате аукциона победителем стала компания "Студия 52", согласившаяся организовать праздник в городе за 1,979 млн грн. Таким образом экономия составила 21 тысячу грн.

Не отстает от Мариуполя и Харьков. КП "Муниципальный центр культурных инициатив" провел тендер на услуги по техническому обеспечению театрализованной концертной программы "Арт-платформа городов-партнеров". На закупку светового и звукового оборудования город выделил 1,5 млн грн. Благодаря аукциону городу удалось сэкономить более 170 тыс. грн. Предоставлять услуги будет "Фирма шоу-света "Феерия". А вот на само театрализованное представление в бюджете заложили 210 тыс. грн.

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В тендер пришел всего лишь один участник – компания "Сухорукова Маргарита Владимировна" и сэкономить удалось всего тысячу грн. Также отдельно закупили и создание интерактивных программ и театрализованных перфомансов на тематических площадках. Ожидаемая стоимость этого тендера 155 тыс. грн. Здесь большой экономии тоже не вышло. Тендер выиграла компания "Воскобойник Юлия Сергеевна" с суммой 153 тыс. грн.

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Концертом отметят сразу два праздника и в Желтых Водах. Здесь отдел культуры исполнительного комитета горсовета закупил организацию концерта группы "Табула Раса" ко Дню Независимости и Дню шахтера – 25 августа. Мероприятие обошлось городу в 127,5 тыс. грн. Закупка проходила без экономии в категории допороговых (меньше 200 тыс. грн для товаров и услуг и 1,5 млн – для работ), и заказчик просто выложил в системе отчет о заключении договора. Предоставлять услугу будет компания "Гебо".

Жители и гости Трускавца тоже смогут отметить 24 августа на праздничном концерте. Отдел культуры местного горсовета закупил выступление групп "Чаламада" и Fusion. Это обошлось городу в 25 тыс. грн и 10,8 тыс. грн соответственно. Как и в случае с Желтыми водами, из-за маленькой суммы закупки заказчик без проведения аукциона просто выложил в систему отчеты о заключенных с солистами групп договорах.

В Калуше тоже планируется концерт, но вот кто там выступит – загадка. Исполнительный комитет Калушского горсовета провел допороговую закупку, указав в тексте лишь то, что им необходима организация выступления артиста – без уточнения. Но, видимо, поставщику – компании "Вагилевич Мария Григорьевна" – все же удалось угадать скрытое желание заказчика и подписать контракт на 152,1 тыс. грн.

Напомним, в Киеве По инициативе президента Владимира Зеленского праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него в столице пройдет Марш Достоинства. Кроме того, 23 и 24 августа в столице пройдут праздничные концерты, выставки и фестивали.

Как сообщалось, съемочные группы "Сегодня" готовятся установить рекорд ко Дню государственного флага Украины: журналисты одновременно поднимут сине-желтые флаги в шести крайних точках страны: на востоке и западе, на юге и севере, на самой высокой и самой низкой отметках.

Празднуйте Независимость вместе с новостями "Сегодня":

22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев со всего мира;

23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;

24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению чрезвычайных Героев "Сегодня".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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