Празднуем День Независимости в Киеве: будет гонка ретро-машин и концерты в парках

23 и 24 августа в столице пройдут праздничные концерты, выставки и фестивали

/ Фото: Сегодня

В Киеве утвердили программу мероприятий, посвященных Дню Государственного Флага (23 августа) и Дню Независимости Украины (24 августа). В длинные выходные в центре столицы перекроют дороги: днем там будут проходить торжества, а вечером – концерты. Также праздновать будут и во многих городских парках.

Отметим, праздник впервые за последние годы обойдется без традиционного военного парада – вместо него пройдет Марш Достоинства и народный Марш Защитников.

Некоторые из мероприятий, посвященных праздникам, уже начались. Так, на Певческом поле открыли выставку цветов "Спортивная Украина" (она будет работать до 15 сентября), а в Киевской крепости – фотовыставку "Украина моя" (работает до 31 августа). Также можно ознакомиться с выставкой уникальных документов, которая до 3 сентября проходит в читальном зале Государственного архива Киева.

В праздничные дни в местах празднования будут дежурить правоохранители и медики, городские службы установят дополнительные урны и биотуалеты. Также в Киеве включат праздничную иллюминацию.

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Сайт "Сегодня" собрал полную программу праздничных мероприятий, которые пройдут 23 и 24 августа в столице.

23 августа (День Флага Украины)

9:00 – церемонии торжественного поднятия флага Украины на Софийской площади

10:00 – торжественное поднятие флага Украины возле здания КГГА и возле районных администраций в городе

10:00 – праздничный концерт "Цвети, моя Украина!" в парке "Победа"

12:00 – Праздничный концерт "Независимая, вышитая колосьями, Украина цветущая моя!" в парке Шевченко

16:00 – Праздничная программа "Украина, моя Украина! Святейшая ты песня моя!" в Голосеевском парке имени Рыльского

18:00 – Праздничный концерт "Тебе, Независимая Родина!" на Софийской площади

Концертная программа в музее "Киевская крепость"

Праздник на площади возле Оболонской РГА на улице Маршала Тимошенко, 16

Показы фильмов "Сильнее оружия" и "Михаил Грушевский" в кинотеатрах "Старт", "Факел" и "Лира"

Первый день фестиваля "Ты в сердце моем, Украина!" на Певческом поле

Первый день соревнований на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины и выставки машин-участниц на аллее Славы – от стелы Победы до Воздухофлотского путепровода

24 августа (День Независимости Украины)

9:30-11:00 – Торжества с участием руководства страны и столицы на Майдане Незалежности и на аллее Героев Небесной сотни

9:00-13:00 – "Забег в вышиванках" – Русановская набережная – Днепровская набережная до улицы Княжий затон

10:00-19:00 – Фестиваль "Спорт для всех" возле Арки Дружбы народов

11:00-18:00 – Парусная регата "День Независимости", старт – шестой причал Речного вокзала

11:00 – Праздник возле здания КГГА на Крещатике, 36

12:00-18:00 – уличный социальный фестиваль "Карта Мечты – 2019" на Крещатике – от улицы Прорезной до здания Главпочтамта

14:00 – Богатырский турнир "Матч побратимов-2019" на Контрактовой площади

15:00-22:00 Акция "Украина единая" Киевского городского автомотоклуба на Крещатике, от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко

15:00 – культурный проект "Моя Независимость" на Певческом поле

16:00-19:30 – Фестиваль "Этнический веночек" возле здания КГГА на Крещатике, 36

18:00-21:00 – Модный показ в рамках концепции Ukraine Now на Пешеходном мосту через Днепр

20:00 – Фестиваль "Открытая музыка города" на площадке перед Национальным музеем истории Украины на Владимирской, 2

Первый день чемпионата Украины по Стрит Воркауту возле Арки Дружбы народов

Пешеходные экскурсии "Владимирский путь Михаила Грушевского" и по Правительственному кварталу

Фестиваль на Владимирской улице – от Большой Житомирской до Десятинной

Международный фестиваль искусств "Диалоги культур" на летней эстраде в Центральном парке

Концерт коллективов самодеятельности в парке "Партизанская слава"

Концерт на Контрактовой площади, в сквере возле памятника Сагайдачному

Концерт в парке "Отрадный"

Праздничные концерты в районных учреждениях культуры от местных коллективов самодеятельности

Второй день фестиваля "Ты в сердце моем, Украина!" на Певческом поле

Второй день соревнований на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины и выставки машин-участниц на аллее Славы – от стеллы Победы до Воздухофлотского путепровода.

Однако, на этом праздники не заканчиваются.

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25 августа

Концерт муниципальных творческих коллективов на Летней эстраде в Центральном парке

Фестиваль "Крымский дом объединяет сердца" на Пейзажной аллее

Второй день чемпионата Украины по Стрит Воркауту возле Арки Дружбы народов

Третий день соревнований на ретро-автомобилях для установления рекорда Украины и выставки машин-участниц на аллее Славы – от стеллы Победы до Воздухофлотского путепровода.

Кроме того, 28 августа в Киеве почтут память погибший и пропавших без вести борцов за независимость Украины. Мероприятия пройдут на Воздухофлотском проспекте, 25 (10:00-12:00) и на Михайловской площади (16:00-17:00).

Как сообщалось, киевляне получат по 280-500 гривен помощи ко Дню Независимости. По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, одноразовую адресную материальную помощь получат более 336 тысяч киевлян.

Отметим, что сейчас в Украине полным ходом идет подготовка ко Дню Независимости. В каждом городе обещают свои особенности. Как будут отмечать в Одессе, Краматорске, Харькове и Львове - читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Также напомним, что ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины: как празднует страна

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