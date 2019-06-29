Украина хочет ввести Amazon на свой рынок

Спрос на услуги Amazon есть, однако нету налаженной системы доставки между США и Украиной

Фото: REUTERS/Pascal Rossignol.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина заинтересована в привлечении на свой рынок интернет-компании Amazon. Об этом он сказал на встрече с руководством Почтовой службы США – директором по международному сотрудничеству Питером Чандлером и управляющим менеджером по развитию Сильвией Бейлиз, сообщает Минифраструктуры.

"Украинцы заказывают товары со всего мира, спрос на товары растет, однако актуальным вопросом остается доставка. Мы заинтересованы привести Amazon – крупнейшую в мире по обороту компанию, продающую товары и услуги через интернет в Украину. Спрос есть, но нет прямого решения по доставке", – заявил министр.

Он предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между Укрпочтой и Почтовой службой США. Сделка обеспечивала бы специальные тарифы и гарантированный сервис для компаний в электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину.

"Нам нужен совместный коммерческий толчок для развития этого сегмента, Укрпочта готова предложить лучшие коммерческие условия и маркетинговую поддержку", – отметил Омелян и пригласил представителей Почтовой службы США на визит в Украину.

В свою очередь представители Почтовой службы США приветствуют инициативу украинского министра по развитию электронной коммерции и выразили готовность разработать этот вопрос.

Встреча состоялась во время рабочей поездки Омеляна в США.

Напомним, американский гигант онлайн-продаж Amazon является самым дорогим брендом в мире. Только с начала этого года стоимость Amazon выросла более чем вполовину – до 315,505 млрд долларов.

Также, основатель компании Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории.

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