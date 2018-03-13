Украина и Нидерланды меняют правила избежания двойного налогообложения

Украина и Нидерланды стали на шаг ближе к тому, чтобы оптимизировать процедуру избежания двойного налогообложения, которое бьет по бизнесу, работающему в обеих странах. Об этом сообщили в пресс-службе украинского Минфина.

13 марта министр финансов Александр Данилюк вместе с государственным секретарем Министерства финансов Нидерландов Менно Снилом подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

"Заключение настоящего Протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран", – объяснили в украинском Минфине.

Двойное налогообложение убирают, разделив права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Нидерландами в зависимости от места возникновения такого права. Кроме того, одно государство будет учитывать суммы сборов, уплаченные налогоплательщиком в другом государстве.

Как заверили в Минфине, такая инициатива создает благоприятные условия для инвесторов обоих стран, а также облегчает жизнь предпринимателям. Так, уменьшится налоговое давление на бизнес, исчезнет и налоговая дискриминация для тех, кто работает или получает доход "через границу" и в Украине, и в Нидерландах. Кроме того, страны получают возможность наладить обмен налоговой информацией.

Подписанный представителями министерств финансов Украины и Нидерландов протокол предусматривает:

налогообложение дивидендов по ставке 5% – если фактическим владельцем дивидендов является компания (иная чем партнерство), которая владеет непосредственно менее 20% капитала компании, выплачивающей дивиденды, и 15% – во всех остальных случаях (исключено положение о налогообложении дивидендов по ставке 0%);

увеличение размера ставки налогообложения процентов – с 2% до 5%;

установление ставки налогообложения роялти на уровне 5% и 10% (исключено положение о налогообложении роялти по ставке 0%);

новую редакцию статьи по обмену информацией, которая предусматривает значительное расширение возможностей сторон договора по обмену налоговой информацией.

Теперь Украина и Нидерланды должны осуществить внутренне государственные процедуры, необходимые для ратификации этого протокола, отметили в Минфине.

Напомним, ранее об отмене двойного налогообложения договорились Украина и Турция.