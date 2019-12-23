Украина и Россия готовятся подписать контракт на транзит газа: названа дата

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что соглашение о транзите газа через Украину в Евросоюз должно быть подготовлено к 29 декабря, до этого времени должны быть урегулированы "все взаимные претензии". Об этом он сообщил на совещании под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева.

"Были попытки посчитать – кто выиграл, кто проиграл. На самом деле можно очень долго разбираться в десятилетней истории поставок газа в Украину и транзита газа через Украину. Бесперспективно спрогнозировать математическим способом, кто кому больше должен. Поэтому было принято такое решение – одним махом разрубить это гордиев узел, обнулить все взаимные требования, чтобы с 1 января 2020 года и "Газпром", и украинские партнеры, которые участвуют в транзите газа, работали в известных условиях", – сказал Козак.

"Таким образом, до 29 декабря мы должны урегулировать все взаимные претензии. И к этому времени должно быть подготовлено межоператорское соглашение – между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом" – по транспортировке газа через Украину. Оно носит технический характер. Речь идет прежде всего об определении точек подключения российской газотранспортной системы к украинской. А "Нафтогаз Украины" станет организатором поставок, транзита российского газа через Украину", - добавил он.

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При этом вице-премьер РФ подчеркнул, что зафиксированный в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание этих агентских услуг по транспортировке газа, является твердым и определен на все пять лет.

"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски, связанные с изменением законодательства, – это будут риски "Нафтогаза Украины". Или выигрыш – в случае если украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать и нормам Европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - сказал Козак.

По его словам, такое соглашение "дает нам определённые гарантии", обеспечивает диверсификацию маршрутов доставки.

"Мы, несмотря на имеющиеся у нас мощности, и этот канал доставки европейским потребителям газа должны сохранить", - добавил вице-премьер.

Он подтвердил, что "Нафтогаз Украины" должен забронировать эти мощности в 2020 году – это 65 млрд кубометров, и в 2021-2024 годах по 40 млрд кубометров газа будут транзитом поставляться в Украину.

Как известно, изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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