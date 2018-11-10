Украина космическая: почему ученые инертные, а бизнеса нет

В советские времена Украина была одним из флагманов космической промышленности. Можно сказать, что именно здесь находился один из главных "мозговых центров" советской космонавтики. Первые искусственные спутники Земли были разработаны в конструкторском бюро "Южное" (г. Днепр), на мощностях Южного машиностроительного заводов эти спутники собирались. А всего на территории Украины насчитывалось около 600 различных предприятий и организаций, которые принимали участие в разработке новых технологий и создании ракетно-космической техники.

После того, как Украина обрела Независимость и согласилась на статус безъядерной державы, продолжение многих разработок оказалось бессмысленным. Наша страна продолжала участвовать в международных проектах, но выступать в качестве самостоятельного игрока уже не могла.

Космическая наука и промышленность постепенно стали отступать на задний план. Финансирование сокращалось, количество научных разработок в данной сфере. На сегодня Государственной космическое агентство насчитывает всего 26 предприятий ракетно-космической отрасли. В госбюджете текущего года на отрасль предусмотрено порядка 2 млрд грн, или меньше 80 млн долларов. Для сравнения: это сумма, примерно равная той, которая тратится сегодня развитыми космическими державами на построение и запуск одного искусственного спутника по старым технологиям. А, к примеру, разработка первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", который планировалось запустить на орбиту в 2018 году, оценивается в 300 млн долларов.

После начала российской агрессии даже те немногие международные проекты, которые велись, Украине пришлось прекратить. А КБ "Южное" пришлось заняться разработками для нужд Вооруженных Сил Украины.

Визит президента Украины Петра Порошенко в город Днепр весной этого года вызвал удивление у многих. Он также был связан с темой космоса, но глава государства посетил не флагманские предприятия, а малоизвестный R&D-центр ( от англ. Research & Development – исследования и разработки) частной аэрокосмической компании Firefly Aerospace.

Владельцем Firefly Aerospace является украинский бизнесмен из Запорожья Макс Поляков, который живет в США и который в 2017 году выкупил активы американской компании Firefly Space Systems, занимающейся разработкой малых и средних ракет-носителей для коммерческих запусков на орбиту. Новый владелец не стал менять направление деятельности компании. Наоборот, он решил создать ее дочерние компании и у себя на родине, в Украине, подключив к разработкам украинских ученых, которые еще продолжали заниматься космической тематикой. При непосредственном участии украинских программистов, инженеров, физиков созданы и готовятся к запуску в следующем году американские ракеты Firefly-α и Firefly-β, ведется ряд других проектов, так или иначе связанных с темой космоса.

О проблемах и перспективах украинской космической науки и о новых разработках мы попросили рассказать руководителя одного из проектов, профессора Днепровского национального университета и сотрудника Space Electric Thruster Systems (SETS) Александра Петренко. Под его руководством разрабатываются новые системы двигателей для ракет Firefly, и наверняка не только для них.

- Можно ли сказать, что в Украине возрождается космическая наука и промышленность? В частности, по вашему направлению?

- В Украине раньше было много специалистов в области ракетных двигателей. Во времена СССР они в основном работали на Россию, а после 1991 года эта тематика осталась больше по университетам, государственное космическое агентство Украины особо не поддерживало это направление.

Несколько лет назад украинский предприниматель Максим Поляков организовал в Украине лабораторию, которая потом превратилась в проект SETS. Это лаборатория по созданию двигательных установок космического применения. Наши технологии позволяют спутнику поддерживать параметры орбиты, ориентации и стабилизации спутника, соблюдать и увеличивать высоту полета.

Для выполнения многих задач, особенно для задач авиационного зондирования, желательно, чтобы спутники располагались как можно ближе к Земле. Таким образом разрешающая способность будет выше. Такие двигательные установки позволяют значительно расширить технологии дистанционного зондирования Земли, по сравнению с традиционными.

- То есть благодаря украинским двигателям спутники смогут…

- …Летать на более низких орбитах, маневрировать. Они также используются для создания группировки спутников. Метод авиационного зондирования эффективен и начинают давать коммерческий эффект, если одновременно на одной орбите находятся не менее 7, а лучше 12 – 16 спутников, чтобы они могли лететь один за другим и покрывать съемкой соседние полосы.

Такие двигательные установки достаточно востребованы в мире. С ними летают ведущие мировые компании – Airbus, Ariane. В Китае несколько исследовательских институтов занимаются такими разработками.

Мы постарались собрать весь интеллектуальный ресурс, который еще остался в Украине и, пользуясь инвестициями, попытаться наверстать упущенные возможности, заполнить тот пробел, который образовывался с 90-х годов.

- Востребованы ли эти технологии в Украине?

- Пока не востребованы, так как у Украины нет спутников, и они пока, можно сказать, не разрабатываются. Потому что те 60 или 90 миллионов, которые выделяются космическому агентству, – это очень мало.

От нас сейчас требуют выходить на мировой рынок. А туда очень трудно выйти без летной истории. Вон, у российской компании "Факел" полетные эксперименты велись с 70-80 года прошлого века. А мы только сейчас стали пытаться закрыть тот провал, который был у нас с 90-х годов. Недавно, например, мы участвовали в астронавтическом конгрессе в Бремене. Там проводили переговоры не менее чем с 20 компаниями – японскими, корейскими, казахскими, американскими. Побывали также в Казахстане, где есть завод по производству спутников. Мы предлагаем свои установки на их перспективные спутники.

- А можно ли говорить о том, что в перспективе ваши разработки пригодятся и украинским спутникам?

- Я в это не верю. И дело не только в том, что государство не выделяет деньги. В Украине бизнеса как такового нет. Например, на одной из конференций по прикладной математике выступал один ученый, кажется, член-корреспондент Академии наук. Рассказывал, что они много лет ведут разработки по введению жестовой информации в компьютер, разрабатывают алгоритмы распознавания изображений, формализации и т. п. Когда тот закончил выступление, Поляков вскакивает и говорит: "300 млн долларов! Вы своими разработками уничтожили всю джойстиковую промышленность Китая". 300 млн долларов – это ежегодный оборот этой промышленности.

- И что ответил ученый?

- А он сказал, что не поддерживает компьютерные игры, поэтому и дальше будет работать за деньги госбюджета…

Понимаете, у нас чрезвычайно инертные ученые. Я вот всю жизнь проработал в университете. 12 лет был деканом физтеха. А этим летом написал заявление, решил уйти с должности декана, чтобы не отвлекаться от реальной работы, поскольку появилась такая возможность.

Но когда я, объездив полмира, привожу в Украину какие-то задачи и предлагаю коллегам заняться ими, слышу ответ: "Мы этими вопросами не занимаемся". Многие привыкли жить по инерции, занимаясь тем, чем хочется, а не тем, что реально нужно. Ученых, которые готовы заняться решением задач, которые они до сих пор не решали, можно пересчитать по пальцам. Остальные не готовы к этому.

А я считаю, что частные инвесторы – это фантастическая возможность для Украины. Мы должны сейчас решать такие технологические задачи, до которых конкуренты за 2-3 года не додумаются. Только при таком условии мы сможем продвинуться вперед.

Напомним, недавно сайт "Сегодня" узнал, какими космическими разработками и исследованиями может гордиться независимая Украина.