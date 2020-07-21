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Украина может стать европейским поставщиком водорода: Кулеба раскрыл план

21 июля, 13:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Евросоюз планирует отказаться от возобновляемых источников энергии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз, и в частности в Германию. Ранее стало известно, что ЕС переходит от нефти и газа на водород.

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"Тот, кого ЕС не видит в своем "зеленом соглашении", не может рассчитывать на то, чтобы быть прочно связанным с Евросоюзом. По состоянию на настоящее время наиболее очевидное место, на котором ЕС видит Украину в контексте европейского "зеленого соглашения", – это именно развитие водородной энергетики", – цитирует Кулебу УНИАН.

Он уточнил, что это стимулирует развитие украинского энергетического сектора, одновременно потенциально это и инвестиции в модернизацию газотранспортной системы.

"Это, по сути, новая волна энергетического развития Украины как части энергетического пространства Евросоюза... 8 июля ЕС принял водородную стратегию, а уже 17 июля состоялись консультации между Украиной и Германией относительно взаимодействия по вопросам водородной энергетики. Предполагается, что Германия будет одним из крупнейших рынков потребления водородной энергетики, и Украина может стать надежным поставщиком водорода в ЕС, и в частности, в Германию. Для Украины это означает инвестиции в технологии, ГТС, доходы от торговли водородом", – заявил министр.

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Напомним, в рамках новой экостратегии ЕС, где и так постепенно закрываются угольные электростанции, собирается ежегодно сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн, чтобы в конечном итоге вовсе отказаться от ископаемого топлива.

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Больше о Европейском "зеленом соглашении" вы можете узнать в видеосюжете:

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энергетика инвестиции ЕС водород зеленая энергетика Дмитрий Кулеба

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