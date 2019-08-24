Украина может стать экспортером риса и "кормить" Азию – Минагропрод

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Украина имеет все возможности для увеличения производства риса, несмотря на проблемы с поливом рисовых плантаций. Это позволит полностью обеспечивать собственные потребности в продукте, а в перспективе – поставлять рис на внешние рынки. Об этом заявил замминистра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета.

"Украина – одна из ведущих стран мира по экспорту зерновой продукции. Однако импорт такого полезного и диетического продукта как рис значительно превышает экспорт. Сегодня только два региона – Одесская и Херсонская области - занимаются выращиванием риса. Учитывая климатические изменения, в Украине есть все возможности для увеличения посевов риса для обеспечения как собственных нужд, так и в перспективе – освоения новых рынков сбыта", – цитирует Шеремету пресс-служба ведомства.

Перспективными рынками сбыта риса являются азиатские страны. Шеремета объяснил, что там потребляют много этого продукта, к тому же население в регионе постоянно растет.

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Также Шеремета добавил, что выращивание риса имеет важное значение и как фактор эффективного использования малопродуктивных земель – для улучшения их плодородия, мелиоративного состояния, а также получения в рисовых севооборотах высоких урожаев других зерновых, технических и кормовых культур.

В Минагроподе отметили, что Институт риса НААН уже проводит исследования по созданию новых высокопродуктивных сортов этого растения, совершенствует технологии выращивания с учетом требований охраны окружающей среды,, разрабатывает энергосберегающие технологии выращивания, изучает новые средства защиты. Кроме того, проводятся и другие исследования, направленные на получение высоких и качественных урожаев сельскохозяйственных культур по их выращивания в рисовых севооборотах при снижении энергозатрат.

Напомним, ранее сеть "взорвали" слухи о том, что в магазинах якобы продается пластиковый рис из Китая. Хотя точных подтверждений этой информации не появилось, эксперты на всякий случай объяснили, как отличить пластиковый рис от настоящего.

А в Украине появились жалобы на рис, который якобы растворяется в воде. Как уберечься от такого продукта, выясняли новости "Сегодня":

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